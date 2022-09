Un’amata esclusiva PlayStation arriva su Xbox (e non è solo): ecco le date d’uscita

Durante il live stream di Microsoft al Tokyo Game Show 2022, Arc System Works ha annunciato una grande sorpresa: Guilty Gear Strive a breve non sarà più un’esclusiva console PlayStation e arriverà ufficialmente su Xbox.

L’ultimo amato capitolo della saga picchiaduro (che trovate su Amazon) sarà presto accompagnato anche da BlazBlue Cross Tag Battle, l’episodio crossover che presto sarà dunque disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco.

Gli annunci sono arrivati direttamente nello show dedicato alle console di casa Microsoft: Arc System Works ha anche svelato una finestra di lancio indicativa per entrambe le produzioni, attualmente fissata a primavera 2023 (via IGN.com).

Il loro arrivo permetterà dunque a Xbox di rinforzare ulteriormente la sua offerta per i picchiaduro competitivi: ricordiamo che BlazBlue Cross Tag Battle venne lanciato nel 2018 su PC, PlayStation e Switch, mentre Guilty Gear Strive è uscito solo quest’anno su PC, PS5 e PS4.

Un annuncio che appare certamente non casuale, trattandosi di due grandi produzioni giapponesi: la casa di Redmond non ha mai nascosto di voler diventare sempre più appetibile in Giappone e l’arrivo di picchiaduro importanti rappresenta un altro passo importante verso questa direzione.

Per il momento non sappiamo se saranno presenti feature aggiuntive o ulteriori bonus, come ad esempio possibili personaggi inclusi, ma sappiamo soltanto che Arc System Works ha previsto il loro lancio a primavera 2023.

In ogni caso, possiamo dire ufficialmente che con l’arrivo di Guilty Gear Strive assisteremo all’approdo di un’esclusiva PlayStation su console Xbox: un annuncio che farà certamente felici i fan che attendevano novità sull’arrivo di una versione dedicata.

Vi terremo naturalmente aggiornati non appena arriveranno ulteriori novità dallo show di Tokyo: nel frattempo, se siete curiosi di scoprirne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Guilty Gear Strive dove lo abbiamo premiato con una valutazione di 9/10.

Restando in tema Tokyo Game Show 2022, pochi istanti fa sono stati annunciati anche tutti i vincitori dei Japan Game Awards 2022: a trionfare sono stati soprattutto Elden Ring e il suo creatore, Hidetaka Miyazaki.

Inoltre, abbiamo potuto assistere a uno dei primi nuovi trailer direttamente dalla conferenza: l’open world Forspoken si mostra con un nuovo trailer più maturo, ma sempre ad alto tasso magico.