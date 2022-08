Xbox Game Pass, un nuovo soulslike 2D è gratis, al day-one

Poche ore fa è stato reso noto ufficialmente, Moonscars – un gioco in 2D simile ai soulslike di FromSoftware – è in uscita il 27 settembre 2022.

Ispirato in particolar modo ad Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon), il titolo promette di mandare in estasi i fan del genere.

Il nuovo trailer di Moonscars rilasciato nelle scorse ore ha infatti mostrato un gioco con classe da vendere, nonché dotato di uno stile cupo e tenebroso proprio come piace a noi.

Ora, gli autori del gioco in questione hanno confermato che il loro soulslike (con un tocco di metroidvania) sarà pubblicato sin dal day-one su Xbox Game Pass.

Il gioco – realizzato dallo sviluppatore Black Mermaid, grazie all’editore Humble Games – sarà infatti disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 e PS5, con un occhio di riguardo agli abbonati di Game Pass, i quali lo potranno quindi scaricare senza costi aggiuntivi di nessun genere.

Moonscars ci farà vestire i panni di un oscuro personaggio chiamato Grey Irma, il cui obiettivo primario sarà quello di trovare un losco figuro chiamato Scultore svelando così il mistero dietro la sua styessa esistenza.

Il mondo esplorabile – realizzato in due dimensioni con uno stile davvero suggestivo – sarà dotato di un’ambientazione oscura, in cui il nostro Grey dovrà destreggiarsi in lungo e in largo per riuscire a portare a termine la sua missione, stando attenti a una pletora di avversari davvero coriacei.

