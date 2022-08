Il soulslike che si ispira a Bloodborne arriva anche su Nintendo Switch

Thymesia è il videogioco in arrivo nel corso di questa estate che si propone come un nuovo esponente del mondo soulslike, traendo palese ispirazione dal capolavoro che risponde al nome di Bloodborne.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) è sicuramente uno dei titoli più importanti del genere, ragion per cui non stupisce che il pubblico sia affamato di cloni e figli illegittimi.

Il nostro Domenico Musicò aveva preso in analisi Thymesia alcune settimane fa, raccontandovi la sua disamina e il suo pensiero in un approfondimento dedicato al gioco.

Ora, in attesa del debutto del titolo, ecco che arriva una lieta novella (o quasi) per tutti i possessori di console Nintendo Switch.

Come riportato in un trailer ufficiale che potete visionare poco sopra, il publisher Team17 e lo sviluppatore OverBoard Studio hanno infatti confermato che il gioco approderà anche sulla piattaforma ibrida della Grande N.

Attenzione, però: Thymesia sarà giocabile solo ed esclusivamente in versione cloud, ragion per cui non è prevista al momento né una versione digitale né tantomeno un’edizione pacchettizzata.

Per chi non lo sapesse, il gioco ci metterà nei panni del medico della peste noto come Corvus: la sua particolarità è quella di essere in grado di trasformare le malattie in armi come spade o falci.

Quello di Thymesia è quindi un setting sicuramente intrigante, con un sistema di combattimento che sembra decisamente stimolante e ispirato – appunto – al grande titolo gotico di From uscito su PS4.

