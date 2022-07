Xbox Game Pass, un (adorabile) gioco gratis disponibile da ora

Xbox Game Pass non si ferma neanche d’estate, visto che proprio oggi – 12 luglio – è disponibile un’altra piccola chicca gratis per tutti gli abbonati al servizio.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) è davvero ricco, per non dire ricchissimo, di perle di ogni genere.

E se qualcuno ha deciso di elencare tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 su Xbox Game Pass, il 2022 ha ancora diversi assi nella manica.

Come riportato anche da Videogamer.com, a partire dalla giornata odierna è stata aggiunto un altro gioco davvero molto particolare.

Garden Story è un un simpatico RPG top-down in pixel art, uscito per la prima volta su Nintendo Switch e piattaforma PC l’anno scorso e in arrivo oggi anche su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Del gioco è stato del resto pubblicato un nuovo trailer che ne mette in mostra lo stile davvero molto grazioso e affascinante.

Trovate il filmato, come di consueto, nel player sottostante.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Nei panni del nuovo guardiano di Grove, tocca te unire una comunità divisa. Attraversa una coloratissima isola per impedire che marcisca e ricostruisci la tua casa. Non sei solo: troverai degli amici pronti a darti una mano!

Restando in tema, anche questo mese è arrivato il momento di dire addio a nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass: il servizio in abbonamento ha confermato che a breve lasceranno il catalogo ben 5 titoli.