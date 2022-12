Xbox Game Pass, confermato un nuovo gioco gratis al day one nel 2023

Durante lo showcase Wholesome Snack: The Game Awards Edition, realizzato per celebrare la cerimonia videoludica più attesa dell’anno, è arrivato un annuncio a sorpresa che renderà certamente felici tutti i fan iscritti a Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate in sconto su Amazon) si prepara infatti ad accogliere un nuovo gioco gratis al day one, in uscita nei primi mesi del 2023 e che si preannuncia essere particolarmente interessante.

No More Robots ha infatti annunciato che Spirittea, un life simulator ispirato a produzioni come Stardew Valley, sarà disponibile su Game Pass direttamente al lancio, sia su console Xbox che su PC.

Il titolo è però in uscita anche su Nintendo Switch, anche se al momento non abbiamo ancora una data definitiva per l’uscita. La finestra di lancio è stata impostata per il periodo «Early 2023»: potete scoprire ulteriori dettagli tramite il trailer ufficiale, che vi riproporremo in apertura.

In questa rilassante produzione ci ritroveremo in una rurale cittadina dell’est asiatico, in cui i giocatori dovranno riparare e migliorare un antico stabilimento balneare in un mondo al confine tra la realtà e i nostri sogni.

Si tratta di un ibrido tra un simulatore di vita e un gestionale: nella nostra avventura incontreremo tanti spiriti in cerca di aiuto, oltre ad altri personaggi con cui fare amicizia e tantissimi hobby per passare il tempo libero, dalla cattura di insetti fino a un più tradizionale karaoke.

In base alla nostra abilità di migliorare le attrezzature, saremo in grado di attirare spiriti più emozionanti e rari, sbloccando così sempre più segreti: i fan iscritti a Xbox Game Pass in cerca di un’avventura rilassante potrebbero dunque voler tenere d’occhio questa intrigante produzione.

