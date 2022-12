Xbox Game Pass, di 17 giochi gratis uno solo ha vinto un premio ai TGA

Il servizio in abbonamento Xbox Game Pass di Microsoft ha fatto faville durante l’ultima cerimonia dei The Game Awards, ma a quanto pare solo un gioco è riuscito a portarsi a casa un premio.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate in sconto su Amazon) è infatti quasi pronto a festeggiare il Natale, sebbene ieri è stato momento di premiazioni.

Il mese di dicembre, dopotutto, sembra essere davvero ricco, senza contare che ancora non siamo venuti a conoscenza della seconda infornata che arriverà a breve.

Mentre 17 diversi giochi Xbox Game Pass sono stati nominati per i premi ai The Game Awards di quest’anno, solo uno è riuscito a portarsi a casa un premio (via Game Rant).

In totale, ben 17 giochi Xbox Game Pass sono stati nominati per i premi ai The Game Awards 2022, 16 dei quali sono giocabili al momento e un altro, Starfield, è in lizza per il premio Most Anticipated Game.

Non si tratta di una critica a Xbox Game Pass o ai giochi nominati. Il fatto che questi giochi siano stati nominati sottolinea la loro qualità e dimostra il valore del catalogo.

Di tutti i 17 giochi Xbox Game Pass nominati per i premi ai The Game Awards 2022, l’unico a vincere è stato As Dusk Falls, avventura narrativa del 2022 sviluppata da Interior Night e pubblicata da Xbox Game Studios.

Questi infatti ha vinto il premio Games for Impact, grazie al suo cast di personaggi diversi e alla volontà di affrontare temi seri. As Dusk Falls è stato un gioco Xbox Game Pass del primo giorno ed è ancora disponibile per chiunque sia interessato a provarlo attraverso il proprio abbonamento.

Restando in tema, il catalogo di Game Pass si è aggiornato ufficialmente ieri con 2 nuovi giochi gratis, uno dei quali è una nuova aggiunta in arrivo fin dal day one e già disponibile per il download da questo istante.

Noi di SpazioGames.it abbiamo seguito l’evento live in questo utile e ricco recap: in precedenza vi sarà bastato aggiornare la pagina per vedere comparire tutte le novità annunciate nel corso della nottata.

Trovate anche a questo indirizzo, invece, la lista specifica dei diversi vincitori nelle varie categorie dei The Game Awards, incluso ovviamente anche il GOTY.