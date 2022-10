Xbox Game Pass, svelato il primo gioco gratis di novembre (al day one)

Nonostante siano appena arrivati i primi omaggi di ottobre, Xbox Game Pass ha appena svelato ai suoi utenti il primo gioco gratis che sarà disponibile a novembre, in occasione del suo day one sulle console di casa Microsoft.

Si tratta di The Legend of Tianding, un interessante action sidescrolling con una veste estetica che offre la sensazione di giocare un fumetto interattivo: il titolo è già disponibile su PC e Switch, ma sarà presto disponibile anche sulle console Sony e Microsoft, con la possibilità di giocarlo gratis fin dal lancio su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento Ultimate in sconto su Amazon).

Come riportato da Pure Xbox, il titolo dovrebbe essere disponibile già a partire dall’1 novembre 2022, rendendolo così il primo gioco gratuito del prossimo mese: tuttavia, esiste anche la possibilità che il lancio venga addirittura anticipato al 31 ottobre.

Si tratta dunque di un’ottima grande aggiunta per il prossimo mese, o forse addirittura per ottobre stesso, per il catalogo di giochi gratis che proprio da oggi accoglierà tre grandi novità senza alcun costo aggiuntivo.

The Legend of Tianding vi porterà nei panni di un vigilante a Taipei City con una morale molto simile a Robin Hood: ruberete ai ricchi per dar da mangiare ai poveri, lottando contemporaneamente per la giustizia.

Il tutto viene presentato con uno stile grafico richiamante i manga di stampo cinese, mentre la storia è basata su eventi e situazioni realmente accaduti: se siete curiosi di scoprirne di più, di seguito vi riproporremo il trailer ufficiale.

Per il momento, in attesa di ulteriori conferme riguardanti una potenziale release anticipata, l’appuntamento è dunque fissato all’1 novembre: il prossimo mese di Xbox Game Pass potrebbe regalare grandi soddisfazioni agli utenti iscritti al servizio.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che tra pochi giorni sarà necessario dire addio ad altri 6 giochi gratis sul servizio: come precedentemente anticipato, Microsoft ha confermato che non saranno più disponibili dal 15 ottobre.

Vi ricordiamo inoltre che i giochi gratis sono solo uno dei tanti vantaggi proposti dal servizio: se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, potete avere in omaggio una prova gratuita di Paramount+, per vedere la serie TV di Halo e tanti altri contenuti.