Pentiment | Anteprima – Un affascinante omaggio al tardo medioevo adatto a tutti

Obsidian Entertainment ci ha abituato da sempre a ricche esperienze realizzate per gli amanti dei giochi di ruolo, anche se ha già dimostrato di essere in grado di prendersi qualche rischio ed essere pronta a creare prodotti unici: Pentiment fa sicuramente parte di uno di questi ultimi casi, pur volendo mantenere l’impronta che ha reso celebre la compagnia con sede in California.

Questo interessante omaggio all’era tardo medioevale è sicuramente uno dei prodotti più affascinanti in arrivo durante l’anno: il suo stile unico, che restituisce la sensazione di trovarci davanti a un’opera interattiva arrivata direttamente dagli scorsi secoli, ci aveva già conquistato durante la prima presentazione e oggi, in occasione dell’evento Xbox a Gamescom 2022, i fan hanno avuto l’opportunità di scoprirne il gameplay più da vicino.

Nelle scorse giornate abbiamo avuto l’opportunità, oltre di poter visionare il gameplay trailer in anteprima, di partecipare a un evento con gli sviluppatori, che ci hanno spiegato più nel dettaglio alcuni retroscena sulla sua progettazione e cosa potranno esattamente aspettarsi i fan da questa nuova avventura narrativa.

Un’avventura storica, ma moderna

L’origine del nome deriva, come facilmente intuibile, dal termine italiano «pentimento», che viene utilizzato anche per indicare la presenza di immagini o forme precedenti che con il tempo sono mutate. Proprio l’idea di una storia nascosta, scoperta e riscoperta sarà fondamentale nella vicenda, ma naturalmente non si tratta del suo unico significato.

Il pentimento verrà dunque utilizzato anche nella sua forma più comune: saranno infatti presenti molti elementi tragici e malinconici durante la storia, che avremo modo di analizzare con il nostro protagonista in base ai rapporti costruiti con gli altri personaggi.

Si tratta di una vera e propria avventura narrativa, ma che includerà alcuni elementi tipici dei GDR di casa Obsidian: un esempio riguarda la caratterizzazione del nostro protagonista, di cui potremo stabilire il background semplicemente selezionando alcuni appositi dialoghi.

Tuttavia, tali elementi non sono particolarmente marcati: Obsidian ha infatti voluto realizzare un titolo che fosse adatto a tutti, anche ai giocatori più inesperti e alle prime armi. Le feature tipiche dei giochi di ruolo serviranno principalmente non solo per la già citata costruzione del personaggio, ma anche per osservare come interagirà il mondo di fronte alle nostre scelte.

Pentiment è stato disegnato con l’intento di essere una fedele rappresentazione storica della Baviera durante il Quindicesimo o il Sedicesimo Secolo: il team di sviluppo ha dedicato molte risorse per l’approfondimento di ambientazioni, costumi, modi di comportarsi e, naturalmente, anche per la raffigurazione di testi e immagini.

L’obiettivo era riuscire a catturare tutti questi elementi storici e fonderli con un’idea di gioco moderno, che pur essendo ambientato in una località fittizia raffigurerà degli eventi verosimili e che, teoricamente parlando, avrebbero potuto accadere davvero in quell’epoca.

Le nostre scelte serviranno a costruire il background narrativo del protagonista.

L’aspetto più affascinante di questa produzione è indubbiamente la direzione artistica, tratta dai dipinti dell’epoca e che si riflette persino nei dialoghi di gioco: ogni personaggio, in base alla sua personalità o posizione sociale, utilizzerà infatti un tipo diverso di scrittura e font, con conversazioni che vengono raffigurate in tempo reale con l’inchiostro. Sarà dunque immediato per il giocatore capire chi si ritroveranno di fronte, con squisiti dettagli estetici che potrebbero perfino sfuggire a una prima occhiata.

Anche la grafia dei dialoghi, accuratamente scritti a mano in tempo reale, è colma di dettagli: l’inchiostro avrà infatti un aspetto inizialmente lucido, per poi andare sbiadendo con il proseguire della conversazione.

Un altro aspetto molto divertente è che, saltuariamente, può capitare che durante il dialogo ci sia un errore di scrittura, che sarà “corretto” in tempo reale: Obsidian vuole che i fan abbiano la sensazione che il racconto stia venendo narrato da persone vere che, come spesso capitava in quegli anni, potevano commettere qualche piccolo errore.

Benvenuti nel tardo medioevo

Come abbiamo citato in precedenza, gli sviluppatori hanno voluto realizzare un titolo che non fosse soltanto particolarmente piacevole per chi mastica la storia, ma anche per chi non ha alcuna conoscenza di tale periodo storico o dei videogiochi in generale.

Per questo motivo, il team ha ammesso di aver impiegato molto tempo per realizzare le funzioni di accessibilità, ribadendo che ciò rappresenta una priorità anche per la stessa Microsoft: per esempio, i fan potranno disattivare gli stili di scrittura più eleganti per passare a una grafia più semplice e leggibile, o consultare un glossario in fondo alla pagina che stanno “giocando” per ricordarsi sempre in qualunque momento quali sono i personaggi e gli oggetti più importanti della conversazione in corso.

Si avrà sempre la sensazione di trovarsi in un racconto storico interattivo.

I fan non dovrebbero dunque giocare a Pentiment aspettandosi un’avventura particolarmente intricata e colma di sfide: si tratta di un gioco semplice e facile da giocare, che punta a trasportare gli utenti in un mondo ormai appartenente al passato e che, in alcuni casi, sembra essere restio al cambiamento.

In questa avventura narrativa saranno presenti anche alcuni minigiochi, che potranno però essere saltati senza alcuna conseguenza negativa sulla storia: anche in questo caso, si tratta di feature di gioco progettate soltanto per rendere la Baviera più immersiva per gli utenti.

Non è un caso che il titolo sarà disponibile al day-one su Xbox Game Pass (lo trovate in sconto su Amazon): gli sviluppatori hanno infatti ammesso che è stato proprio il servizio in abbonamento ciò che ha reso possibile lo sviluppo del gioco.

Pentiment è infatti un piccolo progetto realizzato da un team di sole tredici persone: secondo il game director, Josh Sawyer, molti anni fa sarebbe stato molto più complicato riuscire a ottenere il supporto necessario per realizzarlo, ma Microsoft ha approvato con entusiasmo l’iniziativa in quanto l’ha ritenuto un progetto perfetto per pubblicizzare Xbox Game Pass.

Ogni personaggio della storia avrà uno stile di scrittura unico.

Tuttavia, è stato necessario che il team riuscisse a realizzare un prototipo giocabile prima che lo sviluppo potesse ufficialmente partire: Obsidian ha infatti ammesso che era molto difficile riuscire a spiegare la loro idea di gioco e renderla accattivante senza poterlo prima vedere in azione.

Il prototipo ha però entusiasmato tutti, dando così il via libera alla produzione: gli sviluppatori si sono detti molto orgogliosi di ciò che stanno realizzando, ammettendo di essere rimasti contenti e soddisfatti di quella che è stata la reazione di chi l’ha visto in anteprima e ha già avuto la possibilità di provarla.

Pentiment è un progetto unico nato da una forte sperimentazione: a causa delle piccole dimensioni del team di sviluppo, mancavano specialisti a cui assegnare diverse sezioni del gioco. È stata la volontà di lavorare insieme e prendere le migliori idee portate da ogni sviluppatore ciò che ha reso possibile arrivare a realizzare il prodotto che stiamo ammirando in questi giorni, che potrebbe rivelarsi una piccola perla del 2022.

In questo senso, l’obiettivo durante la produzione era quello di realizzare un prodotto che non potesse essere paragonato ad altri giochi, pur ammettendo che l’idea è nata non solo in seguito agli studi storici condotti dal game director, ma anche dall’aver provato certe avventure come Darklands o il più recente Oxenfree, anche se sono stati utilizzati come esempi solo per quanto riguarda ambientazione e stile di gioco.

Ed effettivamente, da quello che abbiamo potuto vedere fino a questo momento, sembra essere un’idea davvero originale e che ci ha messo davvero tanta curiosità.

Non ci resta che attendere fiduciosi il lancio e augurarci che le interessantissime promesse vengano mantenute anche nel prodotto finale. A tal proposito, vogliamo sottolineare che in queste ore Microsoft e Obsidian hanno annunciato la data d’uscita definitiva: Pentiment è previsto per il 15 novembre 2022 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.