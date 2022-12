Xbox Game Pass saluta il 2022 e sta per dire addio a 9 giochi gratis

Siamo ormai entrati ufficialmente nella settimana natalizia, che ci avvicina sempre di più a salutare il 2022 e iniziare un nuovo anno: sfortunatamente per i fan, significa anche che è arrivato il momento di scoprire quali titoli diranno addio a Xbox Game Pass prima del 2023.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate in sconto su Amazon) si rinnova infatti costantemente con nuovi giochi gratis, anche a partire dal day one, ma che spesso non sono permanenti e che ci costringerà a rinunciare a diversi omaggi nel corso del tempo.

Al momento non sono stati ancora annunciati i nuovi giochi gratis in arrivo entro la fine del mese — e di conseguenza non sappiamo se Hot Wheels Unleashed sarà reintegrato a breve, dopo la misteriosa rimozione di pochi giorni fa — ma Microsoft ha appena annunciato tramite le proprie app ufficiali quali titoli ci lasceranno a partire dal 31 dicembre 2022.

Non appena il 2023 avrà inizio, Xbox Game Pass non offrirà più la possibilità di usufruire di ben 9 giochi gratis, tra i quali ci sono anche titoli di spessore e produzioni particolarmente interessanti.

Di seguito vi riepilogheremo dunque la lista completa e ufficiale con tutti i titoli che saranno rimossi dal servizio in abbonamento a fine anno, annunciati da Game Pass pochi istanti fa:

Xbox Game Pass: tutti i giochi in uscita a fine 2022

Embr

Gorogoa

Immortal Realms

Iron Harvest

Outer Wilds

Scarlet Nexus

Secret Neighbor

The Pedestrian

Tropico 6

Tra i titoli in uscita spicca in particolar modo Scarlet Nexus, l’ambizioso action RPG di Bandai Namco reso disponibile sul mercato soltanto dallo scorso anno, ma non mancano all’appello nemmeno produzioni apprezzate come Outer Wilds e Tropico 6.

Ricordiamo che avrete dunque tempo fino al 31 dicembre 2022 per poterle recuperare tutte e giocarle prima che sia troppo tardi: se voleste poi aggiungerli definitivamente alla vostra raccolta, segnaliamo che gli abbonati potranno approfittare di alcuni sconti dedicati.

Al momento non sono ancora stati annunciati i nuovi giochi gratis in arrivo, ma secondo alcune indiscrezioni Microsoft potrebbe presto svelare un abbonamento più economico con la presenza di pubblicità.

Uno dei titoli più sorprendenti rilasciati al day one negli ultimi giorni, che potreste voler recuperare nell’attesa, è stato High On Life: nonostante alcune polemiche sull’utilizzo delle IA, il folle sparatutto dal co-creatore di Rick and Morty ha scalato le classifiche di Game Pass con una velocità impressionante.