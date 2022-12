Nonostante le polemiche sulle IA, un titolo Xbox Game Pass ha guadagnato la vetta

High On Life è il divertente sparatutto in soggettiva dal creatore di Rick and Morty, un gioco che a quanto pare non si è fatto disprezzare dai possessori di Xbox Game Pass.

Il titolo, disponibile anche sul servizio in abbonamento di casa Microsoft è piaciuto a critica e pubblico per il suo stile bizzarro e fuori dagli schemi.

Di recente, alcuni fan dall’occhio particolarmente lungo hanno indagato sui poster del gioco e hanno scoperto che presentano alcune somiglianze con l’arte delle IA, cosa questa che ha scatenato un buon numero di polemiche.

Ora, al netto di tutto, sembra proprio che High On Life abbia scalato le classifiche di gradimento tra i titoli disponibili sul catalogo Game Pass (lo abbiamo recensito per voi proprio oggi).

Stando al noto analista Benji-Sales, High on Life ha fatto registrare risultati davvero molto interessanti su Game Pass, sia per quanto riguarda le console Xbox che la piattaforma PC.

Il titolo di Justin Roiland è infatti in prima posizione nella sezione Cloud, davanti a big come Forza Horizon 5, Rainbox Six Siege e Halo Infinite.

Il gioco è invece in seconda posizione su Xbox, battuto dall’inossidabile Minecraft, così come anche su PC è al secondo posto superato solo da Microsoft Solitaire Colletion.

High on Life continues to perform VERY strong on Game Pass

Most Popular List

• #1 on Cloud Streaming

• #2 on Console only behind Minecraft

• #2 on PC only behind Solitaire (always #1 lol)

Engagement is extremely strong for a single player only title. Congrats @SquanchGames pic.twitter.com/1lvW7oz7xN

— Benji-Sales (@BenjiSales) December 17, 2022