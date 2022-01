Xbox Game Pass, nuovo gioco gratis a sorpresa da oggi (ed è il day-one)

Da oggi c’è una grande sorpresa per tutti gli utenti abbonati a Xbox Game Pass: sul servizio è già disponibile per il download un nuovo gioco gratis.

Si tratta di Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, l’edizione definitiva della visual novel thriller ideata da Spike Chunsoft: è la prima volta che la serie approda sulle console di casa Microsoft e gli utenti potranno scoprirla completamente gratis, grazie a Xbox Game Pass.

Il suo arrivo non era stato precedentemente annunciato e rappresenta l’ennesima conferma dell’incredibile mese che l’abbonamento sta vivendo, con tantissimi nuovi giochi imperdibili.

La nuova edizione di Danganronpa è infatti solo l’ultimo dei tanti giochi che saranno disponibili al day-one: proprio oggi arriverà anche una nuova perla ideata dagli autori di Guacamelee.

Ricordiamo che la serie esplorerà la storia delle menti più brillanti della Hope’s Peak Academy, che si ritroveranno imprigionati all’interno della loro scuola a dover sostenere una folle e crudele prova di uno strano orso chiamato Monokuma, che garantirà la libertà a tutti coloro saranno in grado di uccidere un loro compagno e farla franca.

I giocatori dovranno indagare su ogni incidente, parlare con i propri compagni di classe e scoprire la vera identità di Monokuma: Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, realizzato per festeggiare il decimo anniversario del franchise, ha inoltre implementato miglioramenti per le meccaniche di gameplay e la galleria come nuova feature.

Il titolo è disponibile a partire da oggi su Xbox One e PC, oltre che su Series X|S tramite la retrocompatibilità, ma gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate potranno già scaricarlo senza costi aggiuntivi.

Per poterlo ottenere, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, effettuare il login e procedere con il download. In alternativa, potrete sempre scegliere di acquistarlo per 14,99€ e fare vostra questa avventura per sempre.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che fra pochissimi giorni sarà disponibile un altro gioco gratis al day-one: si tratta di Hitman Trilogy, la raccolta che include gli ultimi tre capitoli dell’Agente 47.