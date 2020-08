Xbox Game Pass, Phil Spencer promette “più giochi third-party”

Phil Spencer è tornato a commentare lo stato di Xbox Game Pass in un tweet, spiegando che possiamo aspettarci più contenuti da software house e publisher esterni a Xbox Game Studios.

Il tweet è arrivato a commento di un articolo del portale americano The Verge, in cui si sottolineava come le uscite di Grounded e Battletoads avvicinassero il pass ulteriormente al modello di pubblicazione e fruizione di Netflix.

In addition to all our first party games arriving day and date to @xboxgamepass – the team is focused on bringing many more third party games as well to the service https://t.co/PHx1HrSwDX

— Phil Spencer (@XboxP3) August 20, 2020