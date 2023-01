Xbox Game Pass, nuovo gioco gratis disponibile da ora (ed è un grande ritorno)

Uno dei più attesi ritorni videoludici degli ultimi è ufficialmente disponibile gratis da oggi su Xbox Game Pass: da questo momento tutti i fan potranno tornare a impersonare i panni dell’agente segreto più famoso al mondo.

Grazie a un nuovo aggiornamento del catalogo, potete infatti scaricare gratuitamente GoldenEye 007, il leggendario adattamento videoludico dell’omonimo film (che trovate su Amazon) e precursore dei più moderni sparatutto in prima persona.

Il nuovo gioco gratis è disponibile da questo momento anche per gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online, che avranno a disposizione anche la possibilità di giocare online con i propri amici.

Purtroppo tale funzionalità è assente dalla versione disponibile su Xbox Game Pass, che presenterà però una risoluzione in 4K in 16:9 nativi, oltre a nuove opzioni di controllo più moderne per rendere più godibile il gameplay.

L’intenzione è dunque quella di modernizzare uno dei classici videoludici più amati e iconici di sempre, dopo una lunga assenza dalle scene videoludiche negli ultimi anni.

Per poter premiare i suoi fan più fedeli, Microsoft ha inoltre deciso di rendere disponibile gratuitamente GoldenEye 007 anche a tutti coloro che hanno acquistato una copia digitale di Rare Replay, senza essere così necessariamente iscritti a Xbox Game Pass. Sfortunatamente, la promozione non può però essere applicata alle edizioni fisiche.

Tra le novità di questa edizione ci sarà naturalmente anche la possibilità di sbloccare obiettivi dedicati, come ulteriore incentivo per scoprire tutti i segreti dell’avventura videoludica di James Bond più amata di sempre.

Una nuova grande sorpresa attende dunque tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, che da questo momento possono anche approfittare di una inedita esclusiva console: Tango Gameworks ha infatti svelato il sorprendente Hi-Fi Rush, un nuovo coloratissimo rhythm action game già disponibile a sorpresa sul servizio in abbonamento.

Ricordiamo inoltre che le novità per il mese di gennaio non sono ancora finite: dal 31 gennaio saranno infatti disponibili altri 3 giochi gratis, ma sono già state svelate anche le prime sorprese in arrivo per il prossimo mese.