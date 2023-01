Nintendo Switch Online, ecco il primo gioco gratis del 2023 (ed è un grande classico)

Dopo una lunga attesa, Nintendo Switch Online ha deciso di svelare ufficialmente il primo gioco gratis in arrivo per gli utenti iscritti al servizio, facente parte della line-up per Nintendo 64 e disponibile solo per il Pacchetto Aggiuntivo.

Come potete vedere voi stessi nel trailer ufficiale che abbiamo allegato in apertura, il nuovo omaggio in arrivo è infatti il leggendario GoldenEye 007, lo storico sparatutto ideato da Rare e adattamento dell’omonimo film di James Bond (che trovate su Amazon).

Questo titolo leggendario sarà disponibile anche su Xbox Game Pass a partire dal day-one, ma sulle console di casa Microsoft non sarà disponibile il multiplayer online. Feature, invece, che potrete sfruttare grazie all’edizione in arrivo sulle piattaforme Nintendo.

La casa di Kyoto ha annunciato che tutti gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online potranno riscoprire l’avventura di James Bond a partire dal 27 gennaio 2023, ovvero dalla giornata di domani e senza ulteriori costi aggiuntivi.

Per poter accedere a questo nuovo omaggio sarà naturalmente necessario aver scaricato l’apposita app dedicata al catalogo Nintendo 64 sulle vostre console, per poi assicurarsi che siano aggiornate all’ultima versione ufficiale.

Se nella giornata di domani GoldenEye 007 non dovesse infatti essere disponibile nel vostro catalogo, sarà necessario accedere alle impostazioni dal menù principale della console ed effettuare una ricerca manuale degli ultimi aggiornamenti.

Uno dei classici più amati di sempre è dunque in arrivo sul Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online nelle prossime ore: al momento non sappiamo con certezza quando arriveranno i prossimi omaggi già annunciati per Nintendo 64, ma vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori novità.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che a partire da oggi terminerà la prova a tempo dedicata a UNO, il gioco basato sull’omonimo card game perfetto per le serate con i vostri amici. Tuttavia, la casa di Kyoto ha già annunciato nelle scorse ore il suo sostituto, che sarà disponibile proprio a partire da domani insieme a GoldenEye 007.