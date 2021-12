Xbox Game Pass, nuovo gioco gratis disponibile a sorpresa: è uno sparatutto

Con una mossa a sorpresa, Xbox Game Pass ha reso disponibile per i suoi abbonati un nuovo gioco gratis a partire da oggi, facente parte di un’amata saga sparatutto.

Si tratta di Serious Sam 4, il quarto folle capitolo dell’amata saga sviluppata da Croteam e pubblicato da Devolver Digital, che rappresenta anche un prequel del franchise.

Il titolo non era infatti stato annunciato tra i nuovi giochi gratis per il mese di dicembre, rendendo dunque l’annuncio di Microsoft sorprendente per i propri appassionati.

A partire da oggi, tutti gli utenti su PC e console potranno dunque scaricare questo esplosivo sparatutto in prima persona, a patto di avere però a disposizione Xbox Series X o Series S.

Ricordiamo infatti che Serious Sam 4 è attualmente disponibile soltanto per le console next-gen di casa Microsoft: se sarete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, potrete scaricare questo nuovo esplosivo titolo senza costi aggiuntivi.

Di seguito troverete la sinossi ufficiale del prequel di Serious Sam, tratta direttamente dalla pagina ufficiale del prodotto:

«L’umanità è sotto assedio mentre l’intera forza delle orde di Mental si diffonde in tutto il mondo, devastando ciò che rimane di una civiltà distrutta e sconfitta. L’ultima resistenza rimasta all’invasione è la Earth Defence Force, guidata da Sam “Serious” Stone e la sua squadra pesantemente armata di commando disadattati. Croteam ritorna con un prequel ad alta potenza per la serie Serious Sam, portando il caos a livelli senza precedenti. La classica formula di Serious Sam è stata rinnovata includendo un inarrestabile arsenale contro un numero inimmaginabile di nemici, richiedendo ai giocatori di sviarsi in cerchi e di lanciarsi indietro a situazioni impossibili».

Potete scaricare fin da subito Serious Sam 4 dirigendovi al seguente indirizzo, dopo esservi naturalmente assicurati di essere attualmente iscritti a Xbox Game Pass Ultimate.

Dopo aver effettuato il login, sarete dunque in grado di selezionare la vostra console di riferimento e procedere immediatamente al download di questo adrenalinico sparatutto in prima persona.

Ma le novità non sono certo finite qui: durante i The Game Awards 2021 saranno annunciati nuovi giochi gratis, alcuni dei quali saranno disponibili fin dal lancio.

Il costante rinnovo del catalogo significherà però dover dire addio ad altrettanti giochi: ben 7 titoli lasceranno il servizio in abbonamento a dicembre.