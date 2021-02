Xbox Game Pass, disponibili da oggi tre nuovi giochi

Se siete abbonati a Xbox Game Pass sarete felici di sapere che a partire da oggi la vostra ludoteca virtuale potrà accogliere tre nuovi giochi inclusi nel prezzo. Come era stato anticipato qualche giorno fa, infatti, il 25 febbraio è la data del debutto nel servizio di alcuni pesi massimi del mese, tra cui il recentissimo gioco automobilistico DiRT 5 (che è anche l’unico accessibile da qualsiasi piattaforma in vostro possesso inclusa nell’abbonamento).

Di seguito, i giochi che potete scaricare da oggi all’interno di Game Pass:

DiRT 5 (PC, console, cloud)

(PC, console, cloud) Elite Dangerous (solo console)

(solo console) Superhot : Mind Control Delete (solo PC).

DiRT 5 è da oggi su Game Pass

Uscito nel 2020, DiRT 5 vi permette di dilettarvi con le corse fuori strada a bordo di diversi mezzi, mentre le diverse stagioni delle aree del mondo in cui vi ritroverete e le condizioni meteo vi daranno filo da torcere. Il titolo di Codemasters vanta anche una sua modalità storia, in cui le voci dei protagonisti sono quelle di Troy Baker e di Nolan North.

Elite: Dangerous è un MMO ad ambientazione spaziale in cui dovete mettervi alla guida e al controllo della vostra nave, pronti a esplorare la galassia: la sua peculiarità è infatti la riproduzione con proporzioni realistiche dell’intera Via Lattea.

Superhot: Mind Control Delete è un videogioco in cui l’azione va avanti solo quando voi vi spostate – compresi i proiettili che i nemici hanno sparato nella vostra direzione. Come riuscirete a piegare questo “dettaglio” a vostro vantaggio?

Elite: Dangerous

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento per cui pagate una quota fissa, con la possibilità di accedere in qualsiasi momento a una libreria di videogiochi on demand. Disponibile sia su console che su PC, oltre che attraverso il cloud, Game Pass propone anche le maggiori produzioni a etichetta Microsoft fin dal loro day-one, come Microsoft Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps o, in futuro, Halo Infinite.

È inoltre possibile optare per l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, che al di là della libreria di videogiochi include anche i benefici di Xbox Live Gold (e i suoi giochi gratuiti mensili).