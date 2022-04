Xbox vi offre nuovi giochi gratis per il weekend (e avranno la vostra attenzione)

Xbox ha appena rinnovato ancora una volta gli «eventi di giornate di gioco gratuito», la promozione attesa dagli utenti della console di casa Microsoft che consente di giocare gratis a titoli selezionati per tutto il fine settimana.

I Free Play Days sono riservati esclusivamente agli utenti che sono in possesso di un abbonamento Xbox Live Gold o, in alternativa, a Xbox Game Pass Ultimate (che potete ricaricare comodamente su Amazon), trattandosi di una delle tante iniziative che la casa di Redmond ha riservato per i suoi abbonati.

E se proprio a partire dalla scorsa giornata tutti gli utenti iscritti al servizio hanno potuto godersi nuovi giochi gratis, adesso potranno godersi le prove complete di altri titoli senza alcun costo aggiuntivo.

Questo fine settimana sarà possibile godersi due gestionali molto diversi completamente gratis, tra i quali c’è anche un simulatore calcistico offerto gratuitamente anche su PC grazie a Steam.

A partire da oggi gli utenti potranno infatti scaricare gratuitamente Football Manager 2022 Xbox Edition e Grow Song of the Tree: gli omaggi saranno disponibili per tutto il fine settimana.

L’edizione Xbox di Football Manager 2022 è già stata inclusa all’interno dell’abbonamento Game Pass, motivo per il quale si tratta di una promozione che attirerà particolarmente gli utenti iscritti a Live Gold.

Si tratta di un’edizione più compatta e semplificata del popolare gestionale calcistico, studiata per sfruttare pienamente le caratteristiche della piattaforma e ideale per chi vuole concentrarsi solo sugli aspetti manageriali più importanti.

Grow Song of the Evertree è invece un gradevole sandbox a tema fantasy nel quale dovrete gestire un nuovo mondo da far crescere al vostro ritmo, costruendo così la città dei vostri sogni e visitando anche le opere realizzate dagli altri giocatori in tutto il mondo: un’esperienza incredibilmente rilassante e ideale per passare il weekend senza pensieri.

Potete iniziare a scaricare subito i nuovi giochi gratis del weekend di Xbox dirigendovi ai seguenti indirizzi, dopo aver naturalmente effettuato il login con il vostro account Microsoft:

Ricordiamo che a partire dalla prossima settimana i titoli non saranno più disponibili gratuitamente e sarà necessario acquistarli o, nel caso di Football Manager 2022, iscriversi a Xbox Game Pass per riprendere le vostre partite.

Cogliamo l’occasione anche per segnalare che Xbox Series X e Series S hanno appena introdotto una delle feature più attese per la TV: adesso tornare sui propri giochi preferiti è ancora più facile.