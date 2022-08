Xbox Game Pass svela un nuovo gioco gratis a sorpresa, disponibile ora

Nonostante i nuovi giochi gratis della seconda metà di agosto non siano ancora stati ufficialmente annunciati, Xbox Game Pass si è già aggiornato nelle scorse ore con una nuova gradita sorpresa per tutti gli abbonati.

Da questo momento è infatti disponibile un nuovo titolo scaricabile senza alcun costo aggiuntivo, a patto di essere naturalmente iscritti al servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate in sconto su Amazon).

Si tratta di Coffee Talk, una delle produzioni indie più originali e apprezzate dagli utenti che da questo momento potrete provare gratis sulle vostre console Xbox o su PC.

Il suo talentuoso creatore ci ha purtroppo lasciato a soli 32 anni, ma l’inclusione della sua opera nel servizio in abbonamento permetterà a tutti i giocatori di potergli rendere omaggio e scoprire una produzione videoludica alternativa.

In Coffee Talk dovremo semplicemente ascoltare i problemi di altri cittadini in una Seattle alternativa e in stile fantasy, aiutandoli servendo loro una bevanda calda con gli ingredienti a nostra disposizione: il titolo è realizzato totalmente in pixel art e si ispira agli anime degli anni ’90.

L’obiettivo era quello di riuscire a rappresentare la vita di tutti i giorni nel modo più umano possibile, pur portandoci ad ascoltare i problemi di elfi, orchi, alieni e tante altre creature fantastiche.

Se siete curiosi di provare questa gradevole produzione, in cui le storie non verranno scelte in base ai dialoghi, ma nel modo in cui serviremo un caffè caldo, potete avviare il download direttamente dall’app Xbox Game Pass disponibile su console e PC. In alternativa, potrete dirigervi semplicemente al seguente indirizzo per iniziare l’operazione dal vostro browser.

Coffee Talk è dunque il primo gioco gratis offerto per la seconda metà del mese: a questo punto dovrebbe essere soltanto una questione di ore prima che Microsoft ci possa svelare ufficialmente tutti gli altri nuovi arrivi. Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori annunci.

Non sono stati attualmente confermati neanche quali saranno i giochi uscita, anche se l’addio un big sportivo sarebbe già stato anticipato dall’app mobile dell’abbonamento.

Quel che invece sembra essere certo, salvo ripensamenti, è che EA rimuoverà ben presto dal servizio ben 10 giochi gratis.