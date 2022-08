PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 12 nuovi giochi gratis

Da questo momento sono ufficialmente disponibili 12 nuovi giochi gratis per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium: la line-up si è infatti aggiornata con tutte le ultime novità per il mese di agosto.

Per poter accedere ai tanti nuovi giochi gratis inclusi basterà essere iscritti alla tier Extra (potete acquistare una gift card dedicata su Amazon), ma naturalmente saranno disponibili anche per gli utenti in possesso di un abbonamento Premium.

Dopo il reveal ufficiale arrivato meno di una settimana fa, gli utenti potranno dunque scaricare ufficialmente tutti i nuovi giochi gratis direttamente dalle proprie console di riferimento.

Sebbene non siano purtroppo arrivati titoli esclusivi per l’abbonamento Premium, il mese di agosto si è rivelato particolarmente importante, grazie all’arrivo dei primi capitoli di una grande saga.

Di seguito vi riepilogheremo dunque la lista completa con le rispettive piattaforme dei 12 nuovi giochi gratis disponibili da questo momento su PlayStation Plus, per le tier Extra e Premium:

Bugsnax (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Dead by Daylight (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Everspace (PS4)

(PS4) Ghost Recon: Wildlands (PS4)

(PS4) Metro Exodus (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Monopoly Madness (PS4)

(PS4) Monopoly Plus (PS4)

(PS4) Trials of Mana (PS4)

(PS4) UNO (PS4)

(PS4) Yakuza 0 (PS4)

(PS4) Yakuza Kiwami (PS4)

(PS4) Yakuza Kiwami 2 (PS4)

Per poter avviare il download dei vostri nuovi titoli preferiti, non dovrete fare altro che accedere all’apposito catalogo di giochi gratis direttamente dalla vostra console PS5 o PS4, dopo esservi assicurati di essere in possesso di un abbonamento adatto, per poi aggiungere alla vostra raccolta e scaricare i giochi che vi interessano maggiormente.

Vi ricordiamo però che a differenza dei titoli inclusi nella line-up Essential, questi giochi saranno disponibili solo fino alla loro rimozione dal catalogo: nel frattempo, potrete continuare ad accedervi tutte le volte che vorrete, a patto di restare sempre iscritti al servizio.

La line-up di PlayStation Plus è particolarmente estesa e può essere difficile riuscire a trovare i videogiochi che vi interessano maggiormente: per questo motivo abbiamo pensato di venirvi incontro proponendovi tutti i giochi gratis inclusi con Extra e con PlayStation Plus Premium.