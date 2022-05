Xbox Game Pass è offline? Ecco che sta succedendo (e come risolvere)

Un brutto risveglio ha atteso oggi molti utenti appassionati dei giochi gratis per la console di casa Microsoft: sembra infatti che per molti giocatori Xbox Game Pass abbia improvvisamente smesso di funzionare correttamente.

Molti giocatori hanno infatti segnalato l’impossibilità di avviare i giochi gratuiti inclusi nel servizio in abbonamento né attraverso l’app dedicata né tramite la schermata home di Xbox Series X e Series S (potete acquistare la console in offerta su Amazon).

Una problematica che, ancora una volta, viene riscontrata nuovamente all’inizio del weekend e che ricorda i problemi avvenuti appena poche settimane fa, quando i servizi offline e un DRM aggressivo hanno reso impossibile avviare giochi per tantissimi utenti.

Fortunatamente, in questo caso il problema non sembra essere così grave: Microsoft ha infatti annunciato di essere consapevole dei problemi temporanei di Xbox Game Pass, svelando anche un metodo alternativo per accedere ai propri giochi gratis.

Nel momento in cui scriviamo l’articolo, il servizio appare essere ancora inaccessibile per molti utenti, sebbene anche in questo caso la problematica segnalata sembra non essersi verificata per tutti i giocatori.

Qualora siate parte degli sfortunati utenti che non sono ancora riusciti ad accedere al proprio catalogo Xbox Game Pass, la casa di Redmond ha segnalato che basterà semplicemente cercare i titoli selezionati tramite la schermata «I miei giochi e app» o cercandoli direttamente dal Microsoft Store.

We are aware that some users may be having issues accessing Game Pass games through the Xbox console dashboard and Game Pass page. Please note that all users can still access Game Pass games through My Games and Apps, the Store and also through Search. Check back for updates.

— Xbox Support (@XboxSupport) May 20, 2022