Xbox Game Pass, disponibile gratis da ora il capolavoro più atteso

La giornata odierna è sicuramente memorabile per i fan iscritti a Xbox Game Pass: da questo momento è finalmente disponibile un grandissimo capolavoro JRPG, disponibile per la prima volta anche sulle console di casa Microsoft.

Se non fosse ancora evidente, stiamo naturalmente parlando di Persona 5 Royal, uno dei giochi gratis più attesi di sempre per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate in sconto su Amazon).

Si tratta infatti di uno degli ultimi giochi gratis di ottobre annunciati da Microsoft, con una novità particolarmente interessante: Atlus ha infatti confermato che l’edizione disponibile su Xbox Game Pass includerà tutti i DLC rilasciati in precedenza.

Questo significa che, a tutti gli effetti, l’edizione di Persona 5 Royal gratuita è “superiore” a quella inizialmente lanciata su PS4: un’occasione dunque imperdibile per chiunque non abbia mai potuto recuperare questo capolavoro.

Vi ricordiamo che l’edizione definitiva del quinto capitolo di Atlus è disponibile su Xbox Game Pass non solo per gli utenti console e PC, ma anche in cloud gaming: da adesso non avete dunque più scuse per recuperare l’avventura di Joker e dei Ladri Fantasma.

Potete iniziare fin da adesso la vostra avventura scaricando il gioco tramite le apposite app su PC e console, anche in cloud, o alternativamente avviare il download direttamente attraverso il seguente indirizzo.

Il mese di ottobre si è rivelato sicuramente molto importante per i fan iscritti al servizio in abbonamento di casa Microsoft: Persona 5 Royal non è infatti l’unico gioco di spessore che è stato messo a disposizione in occasione del day one.

Ricordiamo infatti che solo pochi giorni fa è stato reso disponibile anche A Plague Tale Requiem, l’atteso secondo capitolo di Asobo Studio che si è rivelato anche il gioco gratis più atteso della prima metà di ottobre.

Inoltre, se i regali offerti fino a questo momento non fossero sufficienti, cogliamo l’occasione per segnalarvi che nella scorsa giornata sono stati aggiunti ben 4 giochi gratuiti, 3 dei quali sono dedicati ai fan dell’horror.