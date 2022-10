Xbox Game Pass, disponibile da ora il gioco gratis al day one più atteso di ottobre

L’attesa dei fan iscritti a Xbox Game Pass è ufficialmente giunta al termine: da questo momento è infatti possibile scaricare l’ultimo gioco gratis svelato per la prima metà di ottobre, che contemporaneamente si è anche rivelato il più atteso.

Stiamo naturalmente parlando di A Plague Tale Requiem, l’ultima imperdibile avventura di Asobo Studio, già disponibile sul servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) in occasione del suo day one.

Vi abbiamo già parlato abbondantemente dell’ultima avventura di Amicia e Hugo nella nostra dettagliata video recensione, ma da adesso anche voi potrete buttarvi ufficialmente in questa nuova produzione senza dover spendere nemmeno un centesimo in più.

Con questo titolo si conclude dunque ufficialmente la prima metà della line-up di ottobre: vedremo quali saranno i prossimi giochi gratis di ottobre per Xbox Game Pass, attualmente non ancora annunciati da Microsoft.

Il sequel di A Plague Tale Innocence proseguirà la storia di Hugo e Amicia con un’avventura più grande e articolata, che da questo momento potrete provare sia su Xbox Series X|S che su PC grazie al servizio in abbonamento.

Un titolo che, seppur presenti qualche limite tecnico e di gameplay, come vi avevamo menzionato nella nostra recensione, lascia trasparire tutta la volontà di Asobo Studio di diventare uno dei team di sviluppo più di spicco nell’industria, confezionando un prodotto che assume un valore ancora più prezioso per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, per via della sua inclusione gratuita.

Il nostro consiglio non può dunque che essere quello di recuperare questa nuova perla al day one il prima possibile: potete scaricarlo fin da subito attraverso i seguenti link, in base alla vostra piattaforma scelta.

Non ci resta dunque che attendere di scoprire quali saranno i prossimi giochi gratis disponibili: vi terremo come sempre prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena riceveremo ulteriori novità.

Un’altra release day one particolarmente attesa per gli utenti iscritti al servizio era l’inquietante avventura horror Scorn, già disponibile per il download: ve lo abbiamo raccontato approfonditamente nella nostra video recensione.