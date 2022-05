Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono amati open world e sparatutto

Torna anche oggi il consueto appuntamento con le nuove offerte settimanali di Xbox Store: il negozio online della console di casa Microsoft ha scelto anche in questa occasione i giochi più amati dagli utenti, proponendo imperdibili sconti fino al 90%.

Oltre al rinnovo delle Promozioni Gold, che ricordiamo essere sconti esclusivi riservati agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon), sono presenti tantissime offerte dedicate in particolar modo a saghe open world e sparatutto molto popolari.

Sullo store proseguono inoltre le molteplici offerte dedicate alla Settimana d’Oro, inaugurate la scorsa settimana e dedicate in particolar modo alle migliori saghe action: anche per questa settimana potrete dunque approfittare di molte delle migliori occasioni.

Tra i nuovi franchise in offerta vogliamo sottolineare anche la disponibilità dei capitoli più importanti di Assassin’s Creed, incluso l’ultimo amatissimo open world Valhalla, che potrete acquistare con sconti del 40% o 60% in base all’edizione da voi scelta.

Restando in tema di amati open world di casa Ubisoft, sottolineiamo anche gli sconti dedicati alla saga Far Cry: potrete acquistare, ad esempio, Far Cry 6 in versione standard, Gold o Ultimate Edition con una riduzione di prezzo del 50%.

Quando si parla di amati a giochi a mondo aperto diventa impossibile non citare le produzioni di casa Rockstar Games: potrete acquistare GTA V Premium Edition ed entrambi i capitoli di Red Dead Redemption con sconti fino al 67%.

Segnaliamo anche una svendita interamente dedicata alle saghe sparatutto più apprezzate dai fan Xbox: ad esempio, potrete approfittare delle offerte dedicate ai franchise di Battlefield, BioShock, Borderlands e Call of Duty. L’offerta più interessante è sicuramente quella dedicata a Sniper Elite 4, disponibile al 90% e acquistabile a soli 6.99€.

Se volete consultare voi stessi nel dettaglio tutte le promozioni di Xbox Store attualmente disponibili, inclusi gli sconti dedicati alla Settimana d’Oro, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo e scorrere accuratamente tutte le proposte: di seguito vi segnaleremo invece i migliori giochi in offerta selezionati da noi.

Assassin’s Creed Valhalla

Far Cry 6

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition

Red Dead Redemption 2

Call of Duty: WWII – Gold Edition

Battlefield 1 Revolution

BioShock Remastered

Borderlands 3: Ultimate Edition

Sniper Elite 4

Star Wars: Jedi Fallen Order

Dragon Ball Z: Kakarot

Resident Evil Village Deluxe Edition

Tra le offerte dedicate alla nota saga sparatutto di EA è purtroppo assente l’ultimo capitolo, ma sarebbero in arrivo ottime notizie: Battlefield 2042 potrebbe presto arrivare gratis su Xbox Game Pass.

A proposito di omaggi gratuiti, proprio in queste ore Xbox Store ha deciso di regalare a tutti i suoi utenti 3 nuovi giochi gratis a sorpresa, come parte dell’iniziativa Games With Gold.