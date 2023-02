Xbox Game Pass, confermati i giochi che lasceranno il catalogo a febbraio

Poche ore fa, Xbox ha annunciato i nuovi giochi gratis che arriveranno sul catalogo Xbox Game Pass a fine febbraio e inizio marzo, sebbene presto sarà anche il tempo dei saluti.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero notevole di giochi gratuiti per gli utenti, nonostante ciclicamente alcuni titoli debbano dire addio al servizio.

Ora, dopo che sono stati resi noti i nuovi 5 titoli che invaderanno Game Pass tra pochi giorni (oltre a un big disponibile da oggi), c’è da segnare sul calendario anche le perle che verranno presto a mancare.

Come riportato sul sito ufficiale Xbox, infatti, la Casa di Redmond ha ufficializzato i giochi che lasceranno Xbox Game Pass a fine febbraio.

Dal 28 febbraio prossimo, infatti, ben 7 titoli lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass a tempo indeterminato, facendo così spazio ai nuovi arrivati.

Tra questi, troviamo big come l’horror sci-fi Alien: Isolation e il picchiaduro Dragon Ball FighterZ, oltre al classico gioco di ruolo nipponico di Square, Octopath Traveler.

Poco sotto, trovate la lista completa.

Alien: Isolation (Console and PC)

Crown Trick (Cloud, Console, and PC)

Dragon Ball FighterZ (Cloud, Console, and PC)

Far: Changing Tides (Cloud, Console, and PC)

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console and PC)

Madden NFL 21 (Console and PC) EA Play

Octopath Traveler (Cloud, Console, and PC)

Restando in tema, tramite precedenti annunci sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo su Game Pass per tutto il 2023, un anno che promette ottime cose.

Parlando invece della concorrenza, il catalogo dei giochi gratis di PlayStation Plus si è arricchito oggi con tantissimi titoli di un certo peso, tra cui capolavori recenti e giochi classici davvero imperdibili.

Infine, anche questo martedì sono disponibili tanti nuovi sconti settimanali su Xbox Store, con offerte particolarmente generose per tutti gli utenti sulle console Microsoft.