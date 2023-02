Xbox Store, arrivano i nuovi sconti settimanali fino al 95%: ecco i migliori

Anche questo martedì sono disponibili tanti nuovi sconti settimanali su Xbox Store, con offerte particolarmente generose per tutti gli utenti sulle console di casa Microsoft: da questo momento potrete infatti approfittare di promozioni fino al 95% su tantissimi prodotti.

Tra le nuove offerte ci saranno non solo le Promozioni Gold, riservate agli abbonati a Live Gold e Game Pass Ultimate, ma anche numerosi sconti per i fan sulle console Xbox (trovate Series X in bundle con Forza Horizon 5 su Amazon) che non necessiteranno di alcun abbonamento.

Insieme al ritorno delle offerte dedicate ai migliori publisher, molte delle quali vi avevamo già segnalato la scorsa settimana, lo store di casa Microsoft ha deciso di proporre anche numerose promozioni dedicate ai migliori titoli di Deep Silver, oltre naturalmente a sconti dedicati al mese degli anime e tanto altro ancora.

Un esempio che vogliamo segnalarvi in tal senso è sicuramente l’ultimo capitolo di Saints Row: la Platinum Edition del reboot oggi potrà essere vostra con il 40% di sconto sul prezzo finale, mentre tra i giochi per il mese degli anime troverete anche Cyberpunk 2077 al 50% in meno, per celebrare il successo della serie animata Edgerunners.

La promozione dedicata a Deep Silver rappresenta anche un’ottima occasione per recuperare il sorprendente Metro Exodus: la Gold Edition può infatti essere vostra con un generosissimo sconto dell’80% sul prezzo finale, per avere sia gioco base che Expansion Pass.

Gli amanti dei giochi dedicati agli anime potrebbero inoltre voler approfittare dell’incredibile 90% di sconto sulla Deluxe Edition di One Piece World Seeker, l’avventura open world che include anche 3 episodi aggiuntivi e numerosi oggetti bonus.

L’offerta più generosa è invece disponibile grazie alle Promozioni Gold, che vi permetteranno di acquistare lo strategico XCOM 2 a soli 2,49€ e con un risparmio di ben 47 euro e 50 centesimi, grazie allo sconto del 95% sul prezzo finale.

Naturalmente si tratta solo di alcune delle tante offerte disponibili su Xbox Store: di seguito troverete una nostra personale selezione con i migliori nuovi sconti, ma potete trovare tutti quelli attualmente validi al seguente indirizzo.

Bully Scholarship Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Cyberpunk 2077 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Dead Island Definitive Collection — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Digimon Survive — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Dragon Ball Xenoverse 2 — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Grand Theft Auto IV — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Marvel’s Midnight Suns Digital+ Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Metro Exodus Gold Edition — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% NBA 2K23 Digital Deluxe Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% No Man’s Sky — Sconto del 50%

— Sconto del 50% One Piece World Seeker Deluxe Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Saints Row Platinum Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Tekken 7 — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% The King of Fighters XV — Sconto del 60%

— Sconto del 60% XCOM 2 — Sconto del 95%

C’è un’ulteriore sorpresa anche per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, dato che da questo momento è ufficialmente disponibile gratis anche il sorprendente Atomic Heart, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

In attesa di scoprire quali sono tutti gli omaggi previsti per il prossimo mese, abbiamo riepilogato per voi tutti i giochi gratis già annunciati per il mese di marzo: lista naturalmente solo temporanea, in attesa del consueto post sul blog di Xbox.