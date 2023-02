Xbox Game Pass, confermati i 5 nuovi giochi gratis in arrivo

Xbox ha annunciato i nuovi giochi gratis che arriveranno a breve sul catalogo Xbox Game Pass, per un mese di febbraio e un inizio marzo che promettono di essere davvero interessanti.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero ricchissimo di giochi gratuiti per gli utenti.

Del resto, solo tramite precedenti annunci sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023, un anno che promette già grandi cose.

Ora, come riportato sul sito ufficiale Xbox, sono stati resi noti i nuovi 5 titoli che invaderanno il catalogo durante il mese attualmente in corso e i primi giorni del prossimo.

Atomic Heart (Cloud, Console, e PC) è infatti approdato su Game Pass a partire dalla giornata di oggi, 21 febbraio, mentre Merge & Blade (Cloud, Console, e PC) e Soul Hackers 2 (Cloud, Console, and PC) arriveranno entrambi il prossimo 28 febbraio.

Ma non solo: F1 22 (Console e PC) seguirà il 2 marzo, così come Wo Long: Fallen Dynasty (Cloud, Console, e PC) è invece previsto per il 3 marzo, sempre su Xbox Game Pass.

Poco sotto, il tweet rilasciato dalla Casa di Redmond che conferma di fatto la notizia.

Coming soon to @XboxGamePass and @XboxGamePassPC: Wo Long: Fallen Dynasty, Soul Hackers 2, F1 22, and Merge & Blade! https://t.co/JHvwISlosF — Xbox Wire (@XboxWire) February 21, 2023

In basso, trovate i giochi comodamente elencati, con relativa data di rilascio ufficiale:

Atomic Heart (Cloud, Console, e PC) – 21 febbraio 2023

Merge & Blade (Cloud, Console, e PC) – 28 febbraio 2023

Soul Hackers 2 (Cloud, Console, e PC) – 28 febbraio 2023

F1 22 (Console e PC) – 2 marzo 2023

Wo Long: Fallen Dynasty (Cloud, Console, e PC) – 3 marzo 2023

Nel frattempo, vi raccomandiamo di dare un’occhiata ai titoli che stanno per lasciare il servizio, dato che ci sono diverse perle da non lasciarvi scappare.

Ma non solo: parlando della concorrenza Sony, il catalogo dei giochi gratis di PlayStation Plus si è arricchito in queste ore con tantissimi titoli di un certo peso, tra cui big e giochi classici di spessore davvero molto interessanti.