Xbox Game Pass, confermati due nuovi giochi gratis al day one nel 2023

I giochi gratis al day one continuano a essere una strategia molto importante per il catalogo di Xbox Game Pass, non solo per i giochi prodotti direttamente dagli Xbox Game Studios ma anche per diversi titoli selezionati di terze parti.

L’abbonamento di casa Microsoft (lo trovate su Amazon), ormai diventato imprescindibile per i giocatori Xbox, si sta preparando a nuove aggiunte interessanti nel corso del 2023, che vedrà il lancio di altri due giochi gratis a sorpresa.

Dopo aver già svelato gli ultimi due giochi gratis che arriveranno a marzo, nelle scorse ore è arrivata la conferma di altri due titoli gratuiti disponibili fin dal day one: non sappiamo ancora la loro data d’uscita ufficiale, ma sappiamo che il lancio è previsto nel corso del 2023.

Come riportato da Pure Xbox, è stato infatti ufficializzato l’esordio di Frog Detective The Entire Mystery e di Venba fin dal giorno del lancio su Xbox Game Pass, come confermato in entrambi i casi dai rispettivi sviluppatori.

Frog Detective The Entire Mystery è una vecchia conoscenza per gli utenti iscritti, dato che è stato già reso disponibile per gli utenti PC dallo scorso ottobre: gli sviluppatori hanno semplicemente svelato che sarà disponibile «presto» anche sulle console Xbox, gratis fin dal lancio.

In questo titolo dovremo affrontare diverse investigazioni stimolanti e divertenti, in compagnia del miglior detective rana del mondo: si tratta dell’edizione completa con tutti e tre i casi della serie.

Venba è invece un’interessante avventura narrativa a tema culinario con protagonista una madre indiana, immigrata nel Canada con la sua famiglia negli anni ’80: in questa produzione cucinerete diversi piatti e restaurerete diverse ricette, esplorando una storia con temi legati all’ambiente familiare, l’amore, la perdita e tanto altro ancora.

Due produzioni dunque estremamente differenti l’una dall’altra, ma allo stesso tempo particolarmente intriganti e affascinanti: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili sul catalogo.

Ovviamente vi segnaleremo prontamente anche tutti i nuovi aggiornamenti in arrivo sul servizio in abbonamento: nel frattempo, vi ricordiamo che dal 31 marzo non saranno più disponibili ben 7 giochi gratis.

Nelle scorse ore è stato inoltre rilasciato un nuovo aggiornamento in versione Alpha per gli Insider su Xbox Series X, che include proprio una novità per gestire al meglio gli abbonamenti come Game Pass.