Xbox Series X, l’ultimo aggiornamento Alpha include una novità utile per Game Pass

L’ultimo aggiornamento in versione Alpha è già disponibile per il download su Xbox Series X e Series S, esclusivamente per tutti gli utenti iscritti al programma Insider e che include una nuova feature particolarmente utile per gestire i propri servizi in abbonamento.

La nuova patch sembra infatti essere stata pensata principalmente per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), offrendo la possibilità di gestire molto più comodamente l’iscrizione e l’eventuale rinnovo del servizio.

Come segnalato da OnMSFT, il nuovo aggiornamento in versione alpha consente infatti di gestire le proprie iscrizioni sulle console Xbox Series X e Series S direttamente dalle console, modificando o aggiornando appropriatamente i piani di rinnovo e di pagamento.

Un’opzione molto più dettagliata che prima era possibile sfruttare soltanto tramite PC o smartphone, direttamente dalla pagina ufficiale relativa al proprio account Microsoft e che, ben presto, sarà invece disponibile a tutti gli utenti su console.

Le altre novità riguardano invece semplicemente alcuni bug fix per i problemi più comuni, mentre la possibilità di gestire più comodamente il proprio abbonamento dall’apposito menù di Xbox Series X rappresenta la vera novità in arrivo.

Se fate parte anche voi del programma Insider, potete iniziare a sperimentare anche voi con questa nuova opzione dirigendovi al menù delle Impostazioni e passando alla voce Account, dove potrete consultare comodamente le informazioni sui pagamenti e sulle iscrizioni attive.

Al momento non è stata invece ancora annunciata una data di lancio per il grande pubblico, ma dato che si tratta di una versione Alpha sarà necessario attendere che i test siano terminati per poter procedere alla release globale. Vi terremo naturalmente aggiornati non appena sarà disponibile.

