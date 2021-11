Xbox Game Pass chiude novembre con un ultimo gioco gratis

Il catalogo di Xbox Game Pass sta per chiudere questo mese di novembre con un ultimo gioco di una certa rilevanza, disponibile da tempo su PC ma ora scaricabile anche su console.

Dopo aver accolto esclusive del calibro di Forza Horizon 5, Game Pass continua quindi a non deludere le aspettative, in vista di un 2022 che promette di essere altrettanto interessante.

E se la libreria è in continua evoluzione, alcuni giochi verranno purtroppo eliminati a cadenza regolare, come accaduto proprio in queste ore.

Vero anche che, stando alle ultime indiscrezioni, a breve potrebbe però arrivare nel catalogo anche una delle saghe di videogiochi di fantascienza più famose di sempre.

Ora, a partire dalla giornata di oggi – 30 novembre – sul catalogo di Xbox Game Pass è stato aggiunto il titolo Rebellion Evil Genius 2: World Domination.

Si tratta del sequel di uno strategico che strizzava l’occhio al leggendario Dungeon Keeper, mettendoci infatti dalla parte dei cattivi.

Il gioco include quattro campagne, sia nei panni del despota narcisista Max, del pazzo muscoloso Ivan, dell’ex spia Emma o dello scienziato pazzo Zalika. La descrizione ufficiale del gioco recita:

In Evil Genius 2 i giocatori hanno il compito di conquistare il mondo. Dovrai reclutare e addestrare una forza lavoro di servitori fedeli e potenti scagnozzi per difendere la tua base dalle ingerenze delle Forze di Giustizia nella tua missione per governare il pianeta, un piano ignobile alla volta.

Ricordiamo che a partire da oggi vari titoli lasceranno il catalogo di Game Pass, ovvero Call of the Sea, FIFA 19, Football Manager 2021 e Football Manager 2021 Xbox Edition, Haven, Hello Neighbor, Morkredd e Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action.

Se volete saperne di più vi ricordiamo che da pochi giorni altri giochi sono stati aggiunti all’interno di Xbox Game Pass, tanto che la lista è davvero molto interessante.

Ma non solo: avete letto anche che la nuova versione sperimentale di Microsoft Edge permette di migliorare la grafica di Xbox Cloud Gaming?

Infine, su Xbox Store, nuovi sconti fino al 90%: giochi a partire da 99 centesimi (ragion per cui dategli un’occhiata prima di subito).