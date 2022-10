Xbox Game Pass, c’è un gioco gratis che non verrà rimosso per molto tempo

Microsoft ha fatto un ottimo lavoro nell’accaparrarsi importanti titoli di terze parti per quanto riguarda il catalogo di Xbox Game Pass e, di conseguenza, il prossimo anno si preannuncia assolutamente ricco per il servizio di abbonamento in termini di uscite.

Tutti coloro che sono iscritti a Game Pass (trovate l’abbonamento Ultimate in sconto su Amazon) non hanno infatti di che lamentarsi, sebbene il meglio deve ancora venire.

Solo ieri, infatti, sono stati resi noti i primi 6 giochi che faranno capolino durante il prossimo mese di novembre di quest’anno, alcuni dei quali realmente interessanti.

Senza contare che a partire da oggi, 11 ottobre, i fan potranno scaricare ben 3 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass. Ora, sembra però che un titolo in particolare è destinato a rimanere incluso nel catalogo molto a lungo.

Ark 2, il sequel del titolo di sopravvivenza di Studio Wildcard con protagonista Vin Diesel, rimarrà infatti sul catalogo di Game Pass per ben tre anni dopo il lancio.

Come scoperto dallo YouTuber GP (via Gaming Bolt), un documento appena scoperto ha rivelato che, in base a un accordo tra l’editore Snail Games e Microsoft, Ark 2 stazionerà sul catalogo per un bel po’ di mesi.

Inoltre, il documento menziona anche che il suo predecessore, ossia Ark Survival Evolved, rimarrà su Game Pass a tempo indeterminato.

«La Società ha un accordo di licenza di titoli a lungo termine (‘Game Pass’) con Microsoft per un periodo di tre anni», si legge nel documento, a pagina 70.

L’accordo è stato successivamente modificato nel giugno 2020 per estendere la presenza su Game Pass del primo Ark a partire dal 1° gennaio 2022, i modo tale garantire un lasso di tre anni per Ark 2 al momento dell’uscita.

Sviluppato su Unreal Engine 5, Ark 2 dovrebbe essere lanciato nel 2023 come esclusiva console per Xbox Series X/S e PC.

Restando in tema, Microsoft ha da poco rivelato gli effettivi guadagni di Xbox Game Pass: il solo servizio in abbonamento ha permesso alla casa di Redmond di incassare tanti miliardi di dollari in un solo anno.