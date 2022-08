Xbox Game Pass accoglie 2 nuovi giochi gratis, disponibili da ora

Da questo momento sono ufficialmente disponibili due nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass Ultimate: basterà essere in possesso di un account iscritto al servizio per poter scaricare immediatamente i nuovi omaggi sui propri dispositivi.

L’abbonamento di casa Microsoft (che trovate in sconto su Amazon) ha deciso di proporre nella giornata odierna due nuovi titoli, uno dei quali sarà però disponibile in esclusiva per i giocatori PC.

Si tratta infatti di due titoli già precedentemente annunciati nella line-up di agosto, che da questo momento potrete scaricare senza alcun ulteriore costo aggiuntivo grazie a Game Pass Ultimate.

I nuovi giochi in regalo da oggi sono Opus: Echo of Starsong e Exapunks, due produzioni indipendenti molto diverse ma altrettanto interessante e che varrà la pena di tenere d’occhio per tutti gli utenti iscritti.

Xbox Game Pass Ultimate ha deciso di offrire la Full Bloom Edition di Opus Echo of Starsong: si tratta dell’edizione definitiva dell’avventura narrativa dallo stile grafico affascinante, disponibile su console Xbox, PC e in cloud gaming.

Per gli utenti PC sarà invece disponibile in esclusiva Exapunks, un nuovo rompicapo aperto nel quale interpreteremo un ex hacker del 1997, costretto a riprendere il proprio mestiere per poter avere salva la vita, senza più nulla da perdere.

Entrambi i giochi sono disponibili gratis da questo momento per tutti gli utenti abbonati, come ricordato in questi istanti anche dall’account ufficiale social di Xbox Game Pass:

Si tratta dunque di un ottimo regalo per celebrare l’imminente inizio del fine settimana: potete avviare il download direttamente dalle vostre console o PC tramite le apposite app del servizio in abbonamento.

Non si tratta però dell’unica sorpresa che è stata resa disponibile in questi giorni: ricordiamo infatti che su PC Game Pass potrete scaricare gratuitamente anche il bellissimo Death Stranding.

Inoltre, durante la Gamescom 2022 è arrivata un’altra notizia molto interessante: l’affascinante soulslike Lies of P sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal day-one.