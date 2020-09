Xbox Game Pass, abbonati aumentati del 50% in quattro mesi

Contestualmente all’annuncio dell’acquisizione di ZeniMax Media, Microsoft ha rivelato che gli abbonati a Xbox Game Pass sono aumentati del 50% in quattro mesi.

La nuova cifra raggiunta è pari ad «oltre 15 milioni» di abbonati, in crescita di ben 5 milioni rispetto ai 10 milioni presentati soltanto ad aprile.

È bene precisare che questi dati sono precedenti all’uscita di Xbox Game Pass cloud gaming, il fu Project xCloud, sui dispositivi Android, e agli annunci legati ad EA Play incluso in Xbox Game Pass Ultimate e all’acquisizione degli 8 studi Bethesda.

Novità che sono destinate ad aumentare esponenzialmente il numero dei possessori di una sottoscrizione al servizio di Microsoft, qualcosa che dovrebbe permettere di superare la fase in cui Xbox non sta vedendo nel servizio un grande fattore di guadagno.

«I giochi costituiscono la principale fonte di crescita nel mondo dei videogiochi e alimentano i nuovi servizi di cloud-gaming come Xbox Game Pass, che ha raggiunto il nuovo record di oltre 15 milioni di abbonati», ha spiegato Microsoft in un comunicato spiccato per sottolineare la propria visione dell’industria, che va ben oltre il lancio ormai imminente di Xbox Series X|S.

«Il settore dei videogiochi rappresenta la forma di intrattenimento più importante e in rapida crescita al mondo, un’industria che si prevede varrà oltre 200 miliardi di dollari nel 2021».

La casa di Redmond ha rimarcato ulteriormente che, «con i suoi investimenti in contenuti, nella community e nel cloud, Microsoft si distingue per la sua strategia che mira a permettere ai gamer di giocare ai giochi che preferiscono con chi vogliono e ovunque lo desiderino».

Un punto su cui abbiamo battuto particolarmente nel nostro articolo che approfondisce l’affare Xbox + Bethesda, che ha tutti gli argomenti necessari, a nostro dire, per chiudere l’era della console war.