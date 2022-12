Xbox è la grande assente dei TGA 2022, ma a breve avrà ancora «molto da mostrare»

La serata di The Game Awards 2022 è stata ricca di grandi novità e trailer per i giochi più attesi, ma a molti fan non è passata inosservata una grande assenza: stiamo naturalmente parlando di Xbox, che ha scelto di non mostrare alcuna anticipazione sui suoi giochi in sviluppo.

Inutile dire che i fan delle console next-gen di casa Microsoft (trovate Xbox Series S in offerta su Amazon) hanno manifestato in rete tutta la loro preoccupazione, domandandosi come mai l’azienda ha scelto di non pubblicizzare in alcun modo i suoi giochi in sviluppo.

I commenti non sono passati inosservati alla casa di Redmond: come riportato da VGC, alla fine Aaron Greenberg ha deciso di tranquillizzare i fan con dichiarazioni rassicuranti, promettendo che non manca molto per vedere le novità in arrivo.

Sebbene i titoli Xbox fossero completamenti da uno show in cui Game Pass è stato grande protagonista per le nomination — portandosi però a casa solo un premio tra le 17 candidature — pare infatti che il 2023 sarà ricco di giochi importanti, a giudicare dalle ultime promesse arrivate in queste ore.

Aaron Greenberg ha infatti ricondiviso un filmato che ci anticipa tutte le release attualmente in programma per il 2023, lasciando poi un messaggio ai fan che risponde chiaramente alle preoccupazioni per l’assenza ai TGA 2022:

«Abbiamo molto in programma da mostrarvi e da condividere con voi per un altro anno incredibilmente emozionante che ci attende nel 2023. Apprezziamo che siate ansiosi di vedere e saperne maggiormente. Il tempismo è sempre l’aspetto più importante, ma non preoccupatevi: non dovrete attendere troppo a lungo per ciò che sta arrivando».

We have a lot planned to show and share about an incredibly exciting year ahead for 2023. Appreciate folks are eager to learn and see more. Timing is always key, but don’t worry you will not have to wait too long for what’s next from us. https://t.co/d1dca2i2Nt — Aaron Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) December 9, 2022

Le parole di Greenberg sembrerebbero lasciare intendere che potrebbe essere in arrivo uno show speciale a tema Xbox nei prossimi giorni o, in alternativa, che presto potrebbero essere svelate le date di lancio di release importanti.

Evidentemente, Microsoft deve aver deciso che il palco di Geoff Keighley non era la sede più opportuna per svelare tutte le ultime novità in arrivo: una scelta che certamente continuerà a far discutere i fan, ma condita con una promessa molto importante. A questo punto, non ci resta che attendere per scoprire cosa ha davvero in mente Xbox: vi terremo prontamente aggiornati non appena riusciremo a saperne di più.

Un’altra decisione controversa che ha fatto discutere molto nelle scorse ore è stato l’annunciato aumento di prezzi dei giochi Xbox a partire dal 2023: Phil Spencer ha motivato ufficialmente tale scelta, sottolineando di aver resistito il più possibile e di aver comunque lasciato intatti i prezzi di Game Pass e delle console.

Ad ogni modo, se dovesse servirvi un piccolo ripasso con tutte le novità dei The Game Awards 2022, abbiamo riepilogato per voi nel nostro recap tutti gli annunci e i trailer dello show.