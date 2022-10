Xbox annuncia il controller Lunar Shift ed è perfetto per giocare a Starfield

Xbox sta collezionando un bel numero di controller alternativi, e l’ultimo che è stato annunciato sembra fatto a posta per Starfield.

Insieme al controller pro per Xbox e PC, che trovate anche su Amazon, la casa di Redmond affianca di tanto in tanto anche tentativi più estremi o eleganti dal punto di vista estetico.

Giusto qualche tempo fa ne era stato presentato uno per niente sobrio, pronto per farsi notare all’interno della vostra collezione.

Per non parlare di quelli importanti anche dal punto di vista delle funzionalità, come la nuova versione del controller pro che è stata lanciata di recente.

Con un annuncio uscito dal nulla sul sito ufficiale, Xbox ha annunciato il controller edizione speciale Lunar Shift che, tanto per cambiare, è bellissimo.

Il colore scelto è molto interessante perché ricorda i colori siderali, tra cui quelli della luna ovviamente, ed è perfettamente in linea con giochi come Starfield.

«Aggiungi un tocco surreale con il Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale Lunar Shift» recita la descrizione sul sito, che racconta un controller «caratterizzato da un colore cangiante con toni oro e argento e impugnature in gomma grigie e nere con un motivo a spirale.»

Ovviamente contiene tutte le caratteristiche di ogni controller classico di Xbox, costa €64.99 ed è acquistabile su tutti i canali tradizionali e sul sito ufficiale.

Mentre i controller Xbox sono generalmente difficili da trovare ora, adesso ne avete un altro da mettere nella lista dei desideri.

E non dimenticate quello che canta, per parlare di controller “particolari”, per così dire.

A proposito di controller, anche PlayStation non è stata affatto ferma negli ultimi tempi. Recentemente è stato annunciato infatti il DualSense Edge, una nuova versione del pad base di PS5.