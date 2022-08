Intanto, Xbox si è inventata un controller che canta

Microsoft non ha mai lesinato in termini di fantasia relativa ai suoi controller. A dimostrarlo basterebbe il fatto che gli utenti stessi possono crearsi il controller dei loro sogni a piacimento con Xbox Design Lab e farselo spedire a casa.

Ma non solo: abbiamo visto versioni speciali delle sue console – con controller annessi – dedicate alle cose più strampalate, da quelle che omaggiavano film appena arrivati al cinema ai controller pelosi dedicati a Sonic.

Questa volta, invece, è il turno del primo controller Xbox capace di cantare.

This controller is music to our ears and @ItsBennyBlanco, @bts_bighit and @SnoopDogg Follow @Xbox and RT with #BadDecisionsSongXboxSweepstakes for a chance to win this collectible Xbox controller. Ages 18+. Ends 08/25/22. Rules: https://t.co/a9FgZjHABu pic.twitter.com/NBV8PeYK8Q — Xbox⁷ (@Xbox) August 5, 2022

La creatura arriva direttamente da Microsoft, che ha deciso di festeggiare il lancio di “Bad Decisions” firmato da Benny Blanco, BTS e Snoop Dogg realizzando un controller che faccia diretto riferimento alla canzone. Ecco che così la livrea è in tono con il colore e il logo della release musicale, con tanto di nomi degli artisti incisi sulla parte frontale.

A incuriosire ancora di più, però, è il retro: qui troviamo un altoparlante che servirà a far cantare Bad Decisions al nostro controller. Premendo uno dei pulsanti, infatti, quest’ultimo comincerà a eseguire il brano.

Era stato realizzato qualcosa di simile qualche tempo fa, ma sempre non destinato alla vendita, quando ricevetti da Xbox un controller dedicato alle donne che lavorano con i videogiochi e che richiedono l’uguaglianza e che, premendo il tasto B, recitava alcune frasi di alcune delle più rappresentative del settore.

Notare il grosso altoparlante sul retro

Come immaginerete, il controller non è in vendita normalmente, ma è un’edizione unica che è possibile vincere. Per partecipare al contest bisogna avere più di 18 anni, mentre non ci sono limiti legati alla residenza in Italia (anche se non potete avere parenti che lavorano per Microsoft e il vostro profilo Twitter deve essere pubblico).

Per partecipare, dovete quindi seguire l’account ufficiale Xbox su Twitter e retwittare il post che trovate in embed nella nostra notizia, includendo l’hashtag #BadDecisionsSongXboxSweepstakes. Da quel punto in poi, dovrete solo sperare in un po’ di sana fortuna.

Se interessati, trovate online il regolamento completo.