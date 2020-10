Xbox contro la console war: “next-gen forte a prescindere da dove giochiate”

In tempi di console war, che si è riaccesa quando mancano poche settimane all’uscita delle console di prossima generazione, un nuovo messaggio distensivo è arrivato a mezzo social dall’account ufficiale Xbox su Twitter.

La casa di Redmond si era fatta già sentire recentemente per congratularsi della scelta di un utente che aveva ammesso di stare passando a PS5 dopo anni di sue console, invitandolo a pensare solo a divertirsi senza fare drammi sulle piattaforme.

Regardless of which console you play on, next-gen will have video games and that’s pretty cool — Xbox (@Xbox) October 10, 2020

Nelle scorse ore, dall’account ufficiale della divisione gaming di Microsoft è arrivato un nuovo invito a fare lo stesso.

«A prescindere dalla console su cui giocherete, la next-gen avrà videogiochi», è il tweet di Xbox. «E questo è piuttosto forte».

Non si può dire che il messaggio sia stato accolto un granché bene su Twitter, dal momento che in tanti si sono lanciati in confronti tra PlayStation 5 e Xbox Series X nei commenti, ma vale sempre la pena di invitare al relax e al godimento del proprio hobby una platea che spesso pare divertirsi più a litigare che a giocare.

Di certo, però, la linea tenuta dai social di Xbox non è sempre condivisa dalle varie nazioni in cui sono disponibili i prodotti del marchio: Xbox UK aveva preso in giro lo stand con tanto di vite di PS5, prima di venire (presumibilmente) invitata a rimuovere il suo tweet.

Una linea che è però parsa evidente non solo a parole ma anche nei fatti, con l’EVP al gaming di Microsoft Phil Spencer che ha rimarcato più volte come la compagnia non abbia particolare interesse ad avere numeri importanti nella vendita dell’hardware di nuova generazione.

Xbox sta puntando su servizi e contenuti per la next-gen, e questa visione passa indubbiamente anche per i messaggi convogliati al pubblico come quello delle scorse ore.