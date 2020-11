Xbox 360 compie oggi 15 anni: gli auguri di Microsoft (e il party di lancio)

Il 22 novembre 2005 veniva lanciata Xbox 360 negli Stati Uniti e in una manciata di altri territori – sarebbe arrivata soltanto il 2 dicembre in Italia.

Microsoft ha voluto ricordare la ricorrenza con un post sui social, celebrando la sua console di maggior successo con oltre 85 milioni di unità piazzate in tutto il mondo alla fine della propria corsa.

15 years ago, fans booted up their Xbox 360s for the first time and helped launch a whole new generation of play 💚 pic.twitter.com/xS1U6o586F

