WWE 2K22 rimandato: ecco quando uscirà (e c’è una data per il reveal)

Svelato da 2K Games nel corso di WrestleMania 37, WWE 2K22 venne presentato tramite un breve gameplay con protagonisti Cesaro e Rey Misterio.

Il nuovo capitolo avrà l’arduo compito di riscattare la serie dopo la débacle di WWE 2K20 e la cancellazione di WWE 2K21, e riportarla in auge dopo 21 anni di (non sempre) onorata carriera.

L’uscita targata 2022 è stata presentata qualche mese fa e ha fatto immediatamente ben sperare, anche grazie alla promessa della software house di dare vita a un capitolo rifinito a dovere.

Le cose sono andate un po’ meglio con l’uscita di WWE 2K Battlegrounds. Lanciato nel 2020, il titolo si è rivelato molto divertente e immediato; una vera e propria ventata d’aria fresca.

Come spesso accade, l’imprevisto è dietro l’angolo e stavolta a subirne le conseguenze è proprio WWE 2K22, ufficialmente posticipato a marzo 2022.

Inizialmente previsto per l’anno in corso, il gioco debutterà durante WrestleMania 38, scelta comunque comprensibile dal punto di vista del marketing.

Si tratta di un allontanamento piuttosto evidente rispetto alla classica uscita di ottobre alla quale la serie ha abituato i fan in tutti questi anni.

È quindi ufficiale che non vedremo un gioco del franchise nemmeno nel 2021, ma per “scusarsi” di questo inconveniente 2k games ha appena pubblicato un nuovo trailer, che trovate qui sotto (via GameRant):

Nel nuovo filmato è possibile notare la presenza di tante superstar confermate nel roster del prossimo anno, tra cui Bayley, Bobby Lashley e Drew McIntyre.

Presenti anche Finn Balor, Kane, Kofi Kingston, Rhea Ripley, Ricochet, Shinsuke Nakamura, Sheamus e molti altri lottatori.

Il reveal definitivo arriverà a gennaio 2022, giusto un paio di mesi prima del lancio, come annunciato dalla stessa 2K.

La società è stata al centro di un piccolo caso per una pubblicità avvistata su NBA 2K21 e davvero poco gradita, per la quale non mancò di scusarsi a modo suo.

Dopo il divorzio tra 2k games e Yuke’s (avvenuto nel 2018) il team responsabile del gioco di basket è al lavoro anche sul franchise di WWE.

Se siete degli appassionati di wrestling (e di videogiochi) è il caso di dare un’occhiata a questo video che ripercorre tutta la carriera di Triple H all’interno della serie.