Wonder Woman, il titolo sarà open world ed userà il Nemesis System

I The Game Awards che si sono svolti in nottata ci hanno fornito tantissimi annunci interessanti, tra cui il teaser di un videogioco di Wonder Woman.

Al di là delle comparsate nella serie di picchiaduro Injustice, Diana di Themyscira non ha mai avuto un videogioco in cui è stata protagonista.

L’annuncio è arrivato davvero a sorpresa, perché una volta tanto non ci sono stati rumor di nessun tipo riguardanti un videogioco di Wonder Woman in sviluppo.

Una serata in generale piena di annunci, che sempre per rimanere in tema DC Comics ci ha mostrato finalmente il gameplay di Suicide Squad, che sembra molto esplosivo.

Di Wonder Woman non sappiamo assolutamente nulla, se non quello che emerge dal brevissimo teaser che trovate poco più sotto, con informazioni relative.

Il team che si occuperà dello sviluppo è Monolith, salito agli onori delle cronache per la premiatissima serie di L’Ombra di Mordor, e del quale erediterà probabilmente alcuni elementi di gioco.

Wonder Woman sarà un action-adventure open world, con protagonista ovviamente l’amata supereroina della Distinta Concorrenza. Sarà un’avventura single player, senza elementi multiplayer di alcun tipo.

La storia sarà originale e sarà ambientata nell’universo narrativo dei fumetti DC Comics, dove Diana dovrà combattere per riunire la sua famiglia di Amazzoni e gli umani del mondo moderno.

L’elemento interessante del gameplay, che emerge sempre dalle pochissime informazioni, è che Monolith utilizzerà di nuovo il suo collaudato Nemesis System in Wonder Woman.

Con questo sistema di gioco, l’amazzone potrà forgiare delle forte connessioni con nemici ed alleati durante l’avventura, con l’obiettivo di diventare una leader del suo popolo.

I The Game Awards 2021 hanno mostrato una serie di annunci molto interessanti, li avete persi? Potete recuperarli nel nostro articolo dedicato.

Ma anche dei momenti di vario tipo molto interessanti: qui trovate i nostri preferiti.