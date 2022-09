Wild Hearts, il primo trailer del Giappone Feudale di EA e Koei Tecmo svela gameplay e data

EA e Koei Tecmo hanno svelato il nome del loro nuovo misterioso gioco di caccia ambientato in un Giappone Feudale di fantasia: con il primo gameplay trailer, che potete vedere in apertura, è stato annunciato ufficialmente l’ambizioso Wild Hearts.

Il titolo sarà sviluppato da Omega Force, team conosciuto soprattutto per aver lavorato alla serie Warriors (potete recuperare l’ottimo Fire Emblem Warriors Three Hopes in offerta su Amazon) ma che, a differenza dei loro lavori più iconici, non si tratterà di un musou.

Wild Hearts sarà infatti un titolo dedicato principalmente alla caccia e che si pone dunque come nuovo potenziale rivale di Monster Hunter: una collaborazione sicuramente molto affascinante e che ha confermato il sempre crescente interesse verso le ambientazioni in stile giapponese.

Il primo filmato gameplay ci ha inoltre svelato quando sarà ufficialmente disponibile il nuovo progetto collaborativo: Wild Hearts uscirà ufficialmente il 17 febbraio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via Steam, Epic Games Store e Origin).

In questa nuova avventura dovremo dare la caccia a giganteschi animali chiamati Kemono, con l’aiuto di sofisticate meccanismi realizzati con un’antica tecnologia perduta chiamati Karakuri: le creature che affronteremo varieranno da teneri scoiattoli fino al pericoloso grande cinghiale Kingtusk.

I giocatori entreranno poi in possesso di questa tecnologia dopo uno scontro con il lupo invernale Deathstalker: la terra di Azuma è ispirata al Giappone Feudale e potrà essere esplorata da soli o in compagnia di un massimo di due amici, grazie anche al cross-play incluso.

Electronic Arts ha inoltre confermato che ci saranno voci fuori campo doppiate anche in italiano, confermando dunque il grande impegno verso un progetto sicuramente affascinante e ambizioso allo stesso tempo.

Gli sviluppatori hanno inoltre svelato che dal 5 ottobre i fan potranno scoprire ulteriori dettagli sul gameplay del titolo, che ricordiamo essere in uscita il prossimo febbraio soltanto su console next-gen.

Il nuovo progetto di EA e Koei Tecmo è solo l’ultimo di tanti recenti giochi ispirati al Giappone Feudale: non possiamo infatti non ricordare il recente annuncio di Assassin’s Creed Red, a sua volta già paragonato all’esclusiva PlayStation Ghost of Tsushima, ma che è soltanto uno dei tantissimi titoli della serie di Ubisoft attualmente in sviluppo.