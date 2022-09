Anche EA e Koei Tecmo creano un videogioco nel Giappone Feudale: ecco i dettagli

Electronic Arts e Koei Tecmo hanno appena annunciato una nuova affascinante collaborazione: i due publisher stanno infatti lavorando sulla realizzazione di un nuovo videogioco ambientato nel Giappone Feudale.

Stando a quanto riportato in un comunicato stampa, si tratta di un gioco di caccia realizzato da Omega Force, team conosciuto principalmente per aver lavorato alla serie Warriors (potete recuperare Fire Emblem Warriors Three Hopes in offerta su Amazon).

Non è stato ancora annunciato un nome ufficiale per questo misterioso progetto, ma sappiamo che sarà un titolo tripla-A appartenente alla collana EA Originals, ambientato in un Giappone Feudale di fantasia.

Al momento sappiamo solo che sarà un gioco di caccia non basato su IP esistenti: si tratta dunque di un nuovo franchise sul quale potremo saperne di più soltanto «nel corso del mese».

Qualche dettaglio interessante ci arriva però dalle parole di Jeff Gamon, General Manager di EA Partners che ha elogiato il lavoro realizzato da Omega Force:

«Siamo entusiasti di collaborare con l’incredibile talento del team Omega Force. Hanno elevato il genere della caccia a un livello superiore, fondendo il loro comprovato talento per il gioco di combattimento con meccaniche inaspettate e innovative. Non vediamo l’ora di presentare al mondo la loro nuova avventura rivoluzionaria alla fine di questo mese».

Sembrerebbe dunque essere un potenziale rivale di Monster Hunter, con un gameplay derivante dalle loro precedenti esperienze di combattimento nei celebri musou Warriors.

Toccherà però attendere la fine di settembre per poter capire maggiormente cosa aspettarci da questa intrigante collaborazione: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

L’ambientazione del Giappone Feudale sembra aver riscontrato largo consenso tra gli sviluppatori ultimamente: il nuovo progetto di EA e Koei Tecmo segue infatti solo di poche ore l’annuncio di Assassin’s Creed Red, a sua volta già paragonato all’esclusiva PlayStation Ghost of Tsushima.

Red è però soltanto uno dei tantissimi titoli della serie attualmente in sviluppo, che includono anche l’ambizioso Mirage, un ritorno alle origini che prenderà le distanze da Valhalla.

Se siete curiosi di scoprire com’è andata l’ultima produzione di Omega Force, in attesa di saperne di più su questa nuova IP, potete consultare la nostra recensione di Fire Emblem Warriors Three Hopes, il fortunato spin-off musou di Three Houses.