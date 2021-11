Wii U compie 9 anni e vive ancora: annunciata una nuova esclusiva

Il 18 novembre 2012 uscì ufficialmente sul mercato Wii U, la console, forse incompresa, che non riuscì a replicare il successo del predecessore e si rivelò un flop.

Questo significa che nella giornata di oggi la console ha ufficialmente compiuto 9 anni: nonostante il successo ottenuto da Nintendo Switch, la console non è stata ancora abbandonata del tutto, al punto che l’occasione è servita per annunciare una nuova esclusiva.

Per far capire quanto sia clamorosa la decisione, basta ricordare che le vendite di Wii U sono state superate perfino da Switch Lite: numeri che rendono perfettamente l’idea dell’insuccesso della console.

Un vero e proprio fallimento dunque, che aveva reso Switch l’ultima occasione per Nintendo, fortunatamente in grado di superare ogni più rosea aspettativa.

Come riportato da Nintendo Life, nonostante la console possa quindi essere ritenuta un evidente flop, c’è un unico team indie che in questi anni ha cercato di tenerla in vita durante questi anni.

Gli sviluppatori di Ultra Dolphin Revolution hanno dunque voluto festeggiare anche loro il nono anniversario di Wii U annunciando un’ultima esclusiva, che potrebbe diventare anche l’ultimo gioco disponibile a tutti gli effetti sulla console Nintendo.

Si chiama Captain U ed è un platformer 2D che includerà tantissimi tributi: il titolo sta venendo a tutti gli effetti sviluppato come una celebrazione di Wii U e dei suoi appassionati.

Il gioco permetterà di sfruttare il Gamepad per scegliere su quale schermo preferirete visualizzare il vostro gioco, porgendo dunque omaggio anche al successore Nintendo Switch e imitando la possibilità di giocare in modalità portatile.

Captain U is a classic 2D platformer with a few twists and plenty of tributes. The game itself is an affectionate parody and celebration of our Wii U games and our fans.

— Ultra Dolphin Revolution (@UltDolRev) November 18, 2021