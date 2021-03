Troppi bug, Ubisoft costretta ad un nuovo rinvio

Non è un mistero che ormai il nome di Ubisoft venga associato a giochi pieni di bug, ruolo che un tempo spettava alla storica Bethesda.

I fan della casa francese si sono infatti lamentati della sua scarsa attenzione verso i suoi titoli, come recentemente accaduto nel caso di Assassin’s Creed Valhalla.

Lo scorso autunno, i troppi bug avevano costretto Ubisoft a rivedere la sua strategia per un altra grande produzione, Watch Dogs Legion, la cui componente multiplayer era stata rimandata proprio per dare priorità alle correzioni sul gioco base.

Addirittura, il gioco presentava problemi nella gestione dei salvataggi, una falla non da poco su un titolo di queste dimensioni.

E non sembra proprio esserci pace per Watch Dogs Legion. Dai colleghi di Kotaku veniamo infatti a sapere che la modalità multiplayer è stata rinviata di nuovo, almeno su PC, senza che sia stata fornita una data di lancio sostitutiva.

A message from the Watch Dogs: Legion team about the Online Mode: pic.twitter.com/VVeaZ7v7yb

— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) March 5, 2021