Assassin’s Creed Valhalla fa un regalo ai giocatori, ma avete poco tempo

Assassin’s Creed Valhalla continua a riscuotere successi, tanto che l’avventura di Eivor è risultata essere col tempo uno degli episodi più apprezzati del brand.

AC Valhalla è infatti diventato uno dei capitoli con più extra e contenuti aggiuntivi di sempre, a cui ora si aggiunge un nuovo bonus gratis da non sottovalutare.

Mentre si attendono quindi tutti i prossimi aggiornamenti del gioco, nonostante qualcosa abbia già fatto capolino in questo 2022 appena iniziato, i giocatori potranno ora ricevere un omaggio niente male.

Ubisoft aveva chiesto alla community di uccidere cinque milioni di nemici per sbloccare un’arma nuova di zecca – l’Eclipse – ossia una nuova falce mitica.

Ovviamente, ci sono volute solo poche ore prima che i giocatori riuscissero a raggiungere quel numero, tanto da toccare un totale di 30 milioni di nemici uccisi, una sfida comunitaria davvero notevole.

Questo significa che chiunque abbia una copia di Valhalla può da ora ottenere la falce, uccidendo almeno un nemico sul campo. Facile, no?

Una volta ucciso un singolo avversario, basterà poi andare su Ubisoft Connect e rivendicare la sfida, aggiungendo l’Eclipse al vostro inventario. Tutto questo sarà possibile entro e non oltre il prossimo 27 gennaio, quindi affrettatevi.

Get the glaring Eclipse Scythe for free in Assassin's Creed Valhalla by completing the Crescent Sun Challenge!

⏳ You have until January 27th to perform 5 million kills as a community! pic.twitter.com/2d6Ep0R8rj

— Assassin's Creed (@assassinscreed) January 20, 2022