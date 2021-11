Volete guadagnare con Genshin Impact? myHoyO vi spiega come

Genshin Impact è ormai un fenomeno a livello mondiale, grazie anche e soprattutto alla mole di contenuti e aggiornamenti rilasciati nel corso dei mesi dallo sviluppatore miHoYo.

Il free-to-play in grado di surclassare i record di giganti come GTA V o Fortnite non sembra infatti voler passare di moda, diventando infatti un punto di riferimento per una community di giocatori vasta e appassionata.

Del resto, solo pochi giorni fa un leak ha svelato le novità dell’update 2.4, in dirittura d’arrivo nei prossimi mesi.

Vero anche che dopo l’uscita del gioco su console PlayStation 5, edizione costruita appositamente da zero, il titolo ha guadagnato altra notorietà.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, sembra proprio che miHoYo abbia “autorizzato” i fan di Genshin Impact a creare e vendere merchandising – entro certi limiti – senza incappare in diatribe legali.

Lo sviluppatore ha recentemente aggiornato la sua ‘Overseas Fan-Made Merchandising Guide’ in modo che ora i fan possano dare vita a oggetti ispirati al gioco senza paura di violare alcun copyright, nonostante la presenza di alcune avvertenze.

Portachiavi, fan-art, e altri oggetti basati su Genshin Impact possono essere prodotti e venduti a patto che non superino le 500 unità consentite a persona e le 200 unità a gruppo.

Tutti i prodotti non devono inoltre violare le leggi del paese del creatore, oltre al fatto che non sarà possibile registrare i prodotti come marchio.

Tuttavia, nel caso di figure, peluche o giocattoli a scopo di vendita, l’autorizzazione di miHoYo deve essere richiesta indipendentemente dal numero.

Questo non vuol dire che coloro che hanno intenzione di fare soldi infiniti sulla popolarità di Genshin Impact ora potranno farlo liberamente, visto che le linee guida affermano che aventuali copie del merchandising ufficiale sono “rigorosamente proibite”.

