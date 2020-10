Volete acquistare una PS5 Digital Edition? Ecco i rischi che correte

PlayStation e Xbox offrono nella generazione che sta per iniziare delle alternative digital più economiche, in modo da abbassare la barriera all’ingresso per l’acquisto di una console next-gen.

Per farlo, però, rinunciano al lettore ottico, un caposaldo nella storia del gaming dal quale in tanti faticano a staccarsi, principalmente perché affezionati al prodotto fisico quando acquistando i loro videogiochi.

Il portale Life Hacker è probabilmente tra questi e, mentre impazza la mania di PS5 Digital Edition e Xbox Series S, mette in guardia i propri lettori dai rischi che corrono considerando l’acquisto di una di queste due piattaforme prive di lettore Blu-ray.

Il sito articola i suoi dubbi su quattro punti:

Saranno necessari SSD aggiuntivi costosi , come nel caso di Xbox Series S, che avrà un disco di soli 512GB, a cui togliere lo spazio per l’OS – e PS5 non se la caverà affatto meglio

, come nel caso di Xbox Series S, che avrà un disco di soli 512GB, a cui togliere lo spazio per l’OS – e PS5 non se la caverà affatto meglio I dischi esterni non permetteranno di far girare giochi , su PS5 Digital Edition, almeno, visto che i dispositivi esterni dovranno essere abbastanza veloci da reggere la velocità di quello interno (e al momento non ne esistono ancora)

, su PS5 Digital Edition, almeno, visto che i dispositivi esterni dovranno essere abbastanza veloci da reggere la velocità di quello interno (e al momento non ne esistono ancora) Vi servirà una connessione molto rapida per scaricare continuamente giochi

per scaricare continuamente giochi I giochi costeranno di più e prendendoli solo in digitale ogni volta a prezzo pieno sarete tagliati fuori dalle promozioni di catene come GameStop

Motivazioni molto ragionevoli, anche se alla fine del suo articolo l’autore riporta che «penso che valga la pena esplorare PS5 Digital Edition e Xbox Series S fintanto che riconoscerete le loro limitazioni e abbiate soluzioni per aggirarle».

Xbox Series S farà anche altre rinunce oltre al lettore ottico, mentre PS5 Digital Edition avrà un hardware identico alla sorella maggiore.