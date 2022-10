Videogiochi e rabbia: chi si arrabbia di più mentre gioca, e con quale titolo?

I videogiochi sono uno di quei divertimenti che provocano rabbia, quel tipo di hard fun che si prova di fronte ad una sfida complessa.

Titoli impegnativi come un soulslike, tra cui Elden Ring, creano quel tipo di divertimento che passa anche per la rabbia.

Sappiamo già che ci sono videogiochi che, più di altri, provocano rabbia: qualcuno ha fatto una classifica dei giochi che fanno imprecare di più.

Talmente tanto che, come vi avevamo raccontato in un nostro SpazioGames Original, i videogiochi difficili per molti sono l’unica unità di misura della qualità.

Il rapporto tra videogiochi e rabbia è interessante anche perché, purtroppo, a volte viene usata dalla stampa generalista per creare delle polemiche.

Tuttavia è utile capire cosa succede quando i videogiocatori perdono il controllo. Grazie ad uno studio di Time2Play abbiamo delle informazioni in più.

Lo studio è stato condotto durante il mese di settembre, su un campione di 1000 giocatori italiani che gioca in media 13.6 ore a settimana con un’età media di 27 anni.

L’84.98% dei giocatori intervistati ha dichiarato di arrabbiarsi mentre gioca. Di questi, il 38.7% ha preso una pausa autoimposta per via dei problemi di rabbia e il 25.5% ha smesso del tutto di giocare.

Il 32.6% dei giocatori Xbox si arrabbia almeno una volta a settimana, come per il 31.7% dei giocatori Nintendo Switch e Playstation, 30.6% dei giocatori PC e il 29.8% dei giocatori su tablet o telefono.

Ad alcuni giocatori capita anche di rompere degli oggetti mentre giocano. Succede in primis ai giocatori PC, poi Xbox, Switch, PlayStation e mobile, come potete vedere dai dati qui sopra.

Cos’è che fa arrabbiare di più i giocatori? Principalmente il dover ripetere spesso i livelli non completati, poi i bug e infine gli altri giocatori e i loro comportamenti fastidiosi.

E quali sono i giochi che provocano più rabbia nei giocatori? Eccoli:

Elden Ring: 31.4%

League of Legend: 27.7%

Call of Duty: 25.1%

Elder Scrolls: 24%

Among Us: 19.8%

Battlefield: 17.2%

Il che è strano perché, a volte, i videogiocatori riescono a godersi anche un normalissimo gioco con delle placide paperelle che sguazzano in acqua.

In generale i videogiochi non fanno male, in ogni caso. Secondo un altro studio valgono addirittura come esercizio fisico.