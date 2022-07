I videogiocatori stanno impazzendo per il gioco dove si sta in piscina con le paperelle

Ci sono simulatori dedicati un po’ a qualsiasi cosa, nel mondo dei videogiochi, ce lo siamo detto: solo pochi giorni fa, ad esempio, abbiamo visto il simulatore di ristorante ASMR, dove del cibo appetitoso e dei suoni rilassanti vi fanno compagnia mentre vi godete un po’ di relax virtuale. E oggi, un po’ su quella scia (e su segnalazione di un nostro lettore, che ringraziamo), eccoci a notare che Placid Plastic Duck Simulator sta spopolando su Steam.

Questo strambo videogioco è esattamente quello che sembra: un simulatore di paperelle di gomme, ma con un comparto grafico dal realismo estremo, capace di mettere alla prova anche i PC meno impressionabili.

Se vi state domandando quale sia lo scopo del gioco, sappiate che non ce n’è uno: dovete solo rilassarvi vivendo la vita di una paperella di gomma in tutti i suoi impegni – ossia nessuno. Come rilassarsi meglio di così, insomma?

«Simulatore di papere tecnologicamente avanzato, Placid Plastic Duck Simulator offre grandi quantità di relax. Con una grafica 3D onirica, musica rilassante e tante papere diverse, la tua unica priorità è galleggiare felice. Chi non lo prova è un quaquaraquà» scherano gli sviluppatori italiani del team Turbolento Games, nella descrizione del loro strambo progetto.

Strambo progetto che è disponibile dal 6 luglio scorso e che, complice anche il prezzo di appena 1,59 euro, ha già messo insieme oltre 800 recensioni da parte dei videogiocatori, particolarmente felici di essersi calati nei panni di una paperella.

Il titolo vi permette di divertirvi con 50 papere diverse in 2 piscine, proporrà degli eventi speciali per variare un po’ le cose mentre galleggiate placidamente e accompagna anche della musica rilassante all’esperienza sensoriale. Oltretutto, c’è il ciclo giorno-notte, per chi ama godersi il tramonto.

Quello delle paperelle è un vero e proprio tormentone ed era solo questione di tempo prima che qualcuno avesse l’intuizione geniale di renderle protagoniste assolute di un videogioco chill. Le ricorderete anche protagoniste di una vecchia tech demo di casa Sony e avrete notato senz’altro che sono diventate un oggetto di culto: pensate a quelle a tema videoludico, come quelle che trovate su Amazon.

Ognuno si distrae e diverte a modo suo e Placid Plastic Duck Simulator ci sta facendo venire decisamente voglia di buttarci in una piscinetta con tante paperelle di gomma. Non sappiamo se per tutti sarebbe rilassante, ma di sicuro sarebbe rinfrescante – e viste le temperature non è poco.