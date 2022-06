Vi mancano Jak and Daxter? Un fan ha trovato il modo di omaggiarli

Quella di Jak and Daxter è una delle saghe parcheggiate da Naughty Dog da tempo immemore, ma che i fan non hanno mai dimenticato davvero

Il dinamico duo è infatti assente da moltissimi anni, sebbene gli appassionati ricordano con particolare affetto proprio il primo Jak and Daxter The Precursor Legacy (che trovate su Amazon nella trilogia).

Vero anche che i Naughty Dog hanno anche deciso di festeggiare i loro primi 20 anni, cosa questa che dimostra che nessuno li ha davvero dimenticati.

Del resto, solo alcune settimane fa è stato annunciato che Jak and Daxter torneranno, ma al cinema, grazie al regista di Uncharted, sebbene ora un fan si è spinto davvero oltre.

Come riportato da The Gamer, un utente di Reddit ha ricreato la Power Cell e il Precursor Orb tratte proprio dalla serie Jak and Daxter.

«Come fan dei videogiochi ho deciso di progettare e stampare in 3D il Precursor Orb e il Power Cell», ha scritto l’utente ‘PrivatePolygon’.

Entrambi i modelli sono stati realizzati in resina plastica e poi dipinti con diverse vernici metallizzate e trasparenti. L’effetto finale è quello di un artefatto antico di base metallica, come fosse proveniente da un’altra dimensione.

Chiedere a Naughty Dog di realizzare un nuovo capitolo della serie passa anche per creazioni come queste: al momento, purtroppo, non sembra che Jak e il suo partner torneranno presto sulle scene.

Il director Neil Druckmann ha comunque dichiarato che lo studio ha ‘diversi progetti’ in corso, tanto che uno di questi potrebbe benissimo essere Jak 4.

Non ci resta quindi che attendere buone nuove in tal senso, ammirando nel mentre tutte le bellissime creazioni dei fan.

Parlando di titoli Naughty Dog, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la recensione di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri, disponibile da alcuni mesi su PS5 e prossimamente anche su PC.