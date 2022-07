Disponibile il DualSense non ufficiale, ma costa davvero tantissimo

DualSense ha accompagnato il lancio di PS5, rappresentando del resto un elemento fondamentale per un’esperienza next-gen davvero significativa. Da oggi, il pad ufficiale Sony sarà accompagnato da un controller delle terze parti davvero molto costoso.

Del resto, il pad Sony (che trovate anche su Amazon) è diventato il simbolo della nuova generazione PlayStation, grazie anche al feedback aptico e al suo stile inconfondibile.

Questo senza contare che il controller si è anche rifatto il trucco grazie a due nuove colorazioni arrivate il 18 giugno 2021, davvero molto belle ed eleganti.

Ora, dopo l’annuncio del il primo volante non ufficiale Sony dal prezzo davvero incredibile, HexGaming ha messo sul mercato la sua alternativa al pad PS5.

Hex Rival è infatti il nuovo pad che costerà tuttavia ben 200 dollari per il modello base, offrendo in cambio però delle feature certamente uniche nel suo genere (via Wccftech).

Il pad vede infatti la personalizzazione al primo posto, essendo stato pensato per adattarsi agli utenti e migliorare le loro prestazioni in-game grazie ad alcune feature di rilievo.

Come prima cosa, tutti i tasti sono completamente programmabili, così come sono presenti levette intercambiabili, oltre a modificare estetica e colori.

Ma non solo: i grilletti attivano il loro input in anticipo rispetto a DualSense (0,55 mm e 2 mm al posto dei classici 1,2 mm e 7 mm).

La confezione comprende il controller, 6 levette in 1 interscambiabili (con 3 differenti altezze) un manuale d’uso e una scheda di assistenza post-vendita. Non sono invece presenti cavi o accessori di nessun genere.

Tuttavia, è disponibile anche un’edizione Premium al prezzo di 289,99 dollari, che include l’impugnatura ad alte prestazioni, il pulsante Hair Trigger Clicky e il Bumper Clicky L1R1. Al momento in cui scriviamo, non è chiaro se e quando il pad sarà reso disponibile anche in Italia.

Restando in tema, sapevate che esiste una edizione del controller PlayStation 5 davvero speciale, fornita solo ed esclusivamente ai membri del team di lancio della console?